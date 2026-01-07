國防特別條例7度被封殺 柯建銘：繼續努力

藍白立委聯手下，立法院程序委員會昨日再度封殺今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案等案。（記者王藝菘攝）

立法院昨天召開今年首次程序委員會討論九日及十三日院會議程，藍白立委以贊成十票、反對九票，通過民眾黨提案，將議事日程草案提報院會處理。攸關一．二五兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、今年度中央政府總預算案仍無法付委審查。罕見現身程序委員會坐鎮的民進黨團總召柯建銘於會後表示，好事多磨、繼續努力，週五院會處理。

據統計，國防特別條例草案已第七度被藍白封殺，其中，程序委員會六次、院會一次。

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿二日拜會民進黨團，柯建銘當面拜託今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案，柯文哲回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」。柯建銘昨罕見現身程序委員會坐鎮，並與民眾黨立委劉書彬交談，媒體在兩人談完後上前詢問。劉書彬回應，柯建銘與她談論到國防特別條例草案，但她重申民眾黨的立場，希望總統賴清德赴立法院國情報告。

民進黨團昨天將去年十月被民眾黨提案復議卡住的一一五年度中央政府總預算案，以及抗議中國去年底在我國周邊海空域發動軍演的譴責案等，列入九日院會的討論事項。不過，會議主席國民黨立委翁曉玲先處理劉書彬的提案（議事規則為先提案先表決），將議事日程以議程草案提報院會處理，而議程草案並沒有排入「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、今年度中央政府總預算案及政院版財劃法修正草案等議案。

經過表決，朝野均為九票，翁曉玲投下贊成票，劉書彬提案通過，因此民進黨所提議案，以及行政院函送審議的院版財劃法、國防特別條例草案，至今無法排入院會並交付委員會審查。

國民黨團書記長羅智強表示，只要賴總統兌現選舉時的承諾，針對重大國情來立法院進行國情報告並接受質詢，國防特別條例就能付委；行政院長卓榮泰依法編列軍人加薪、警消及公教退休保障等預算，總預算就能開始審查。

民進黨立委沈伯洋表示，憲法法庭已經宣告，總統在立院國情報告即問即答違憲；違憲的加薪案也正由憲法法庭審理中，不要再把不一樣的事情擺在一起。

