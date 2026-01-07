為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    TPASS將斷炊》陳其邁盼立院以蒼生為念 黃偉哲：恐被迫舉債因應

    2026/01/07 05:30 記者王榮祥、王姝琇、翁聿煌／綜合報導
    藍白拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台百萬通勤族。（記者洪瑞琴攝）

    藍白拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台百萬通勤族。（記者洪瑞琴攝）

    藍白拒審總預算衝擊許多政策，傳出T-PASS今年三月可能斷炊，多位直轄市長相當憂心。高雄市長陳其邁盼立院以蒼生為念、高抬貴手；台南市長黃偉哲無奈表示，市府恐被迫舉債因應；新北市長侯友宜表示，TPASS新北今年已經編列十一億元，若中央預算遲未下來，新北會先行動支。

    陳其邁表示，總預算沒過，地方政府真的是非常辛苦，但更苦的會是人民，還是希望立法院以蒼生為念，政治的意見不同、各自角力是一回事，但關於民生福祉部分，是否可請立法院高抬貴手、儘速審查預算，地方才能持續推動政務，也避免影響民眾權益。

    據了解，台南初步規劃先以去年度剩餘款撥付TPASS，預估暫時可支撐一個月，將邀集高、屏及嘉義縣共同討論後定案。黃偉哲對此表示，若中央總預算持續未通過，市府恐被迫舉債因應，利息支出將排擠其他待支出經費，呼籲中央總預算不應該成為政治對抗的工具，藍白若持續阻擋審議，受害的不是政黨，而是地方政府與全體人民的權益。

    侯：已編預算 會先動支

    侯友宜表示，TPASS新北今年已經編列十一億元，面對中央預算遲未下來，新北會先行動支，不會讓民眾的搭乘權利受損。

