為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日shoot》藍白就是不審 一路擋到底 總預算案新年度還沒付委 史上首見

    2026/01/07 05:30 記者陳鈺馥、林欣漢、李文馨／台北報導
    藍白立委聯手下，立法院程序委員會昨日再度封殺今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案等案。（記者王藝菘攝）

    藍白立委聯手下，立法院程序委員會昨日再度封殺今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案等案。（記者王藝菘攝）

    在藍白立委聯手杯葛下，立法院程序委員會昨仍未將今年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等議案排入週五院會議程。行政院發言人李慧芝痛批，這是史上第一次進入新年度，總預算案仍未付委，今年各項國防、地方建設及補助進度堪憂。立院民進黨團幹事長鍾佳濱則呼籲在野黨以蒼生為念，讓總預算案進入審議程序。

    綠委：程委會不是擋案用的

    民進黨立委沈伯洋說，程序委員會的存在絕對不是拿來「擋案」用的，現就應該讓總預算案付委、讓國防預算付委才對。

    行政院去年八月廿九日將今年度中央政府總預算案送立院審議，在藍白立委杯葛下，總預算案遲未付委審查。主計總處報告指出，總預算案未審議通過，不得動支金額二九九二億元；其中，TPASS行政院通勤月票執行計畫五十九億元（皆為地方補助款），將影響全國每月約一〇二．八萬通勤族，而國防部受影響預算七八〇億元，「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」等都將受到影響。

    李慧芝表示，目前已有地方政府擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此呼籲這些地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響民眾通勤權益及地方建設。

    鍾佳濱說，國防部已說明，時間已成為防衛作戰昂貴不可逆的資源，拖延預算審議會造成國家防衛的壓力，也對台灣社會經濟繁榮帶來隱憂，民進黨團誠懇呼籲在野黨要以人民蒼生為念。

    卡預算案 造成國家防衛壓力

    民進黨團書記長陳培瑜指出，宜蘭縣使用超過五十年的五結防潮閘門改建工程，以及彰化、南投、雲林、嘉義至屏東等地的各項新興防水工程，皆因總預算停滯而無法如期推動。

    黨團副書記長張雅琳表示，國民黨執政的北北基桃四位縣市長上月曾開會討論TPASS通勤月票經費，但他們應該譴責國民黨立委，因為「卡總預算的是國民黨，在地方沒錢的也是國民黨」，請蔣萬安、張善政、侯友宜和謝國樑好好地與區域立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播