自由日日shoot》藍白就是不審 一路擋到底 總預算案新年度還沒付委 史上首見

藍白立委聯手下，立法院程序委員會昨日再度封殺今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案等案。（記者王藝菘攝）

在藍白立委聯手杯葛下，立法院程序委員會昨仍未將今年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等議案排入週五院會議程。行政院發言人李慧芝痛批，這是史上第一次進入新年度，總預算案仍未付委，今年各項國防、地方建設及補助進度堪憂。立院民進黨團幹事長鍾佳濱則呼籲在野黨以蒼生為念，讓總預算案進入審議程序。

綠委：程委會不是擋案用的

民進黨立委沈伯洋說，程序委員會的存在絕對不是拿來「擋案」用的，現就應該讓總預算案付委、讓國防預算付委才對。

行政院去年八月廿九日將今年度中央政府總預算案送立院審議，在藍白立委杯葛下，總預算案遲未付委審查。主計總處報告指出，總預算案未審議通過，不得動支金額二九九二億元；其中，TPASS行政院通勤月票執行計畫五十九億元（皆為地方補助款），將影響全國每月約一〇二．八萬通勤族，而國防部受影響預算七八〇億元，「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」等都將受到影響。

李慧芝表示，目前已有地方政府擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，因此呼籲這些地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響民眾通勤權益及地方建設。

鍾佳濱說，國防部已說明，時間已成為防衛作戰昂貴不可逆的資源，拖延預算審議會造成國家防衛的壓力，也對台灣社會經濟繁榮帶來隱憂，民進黨團誠懇呼籲在野黨要以人民蒼生為念。

卡預算案 造成國家防衛壓力

民進黨團書記長陳培瑜指出，宜蘭縣使用超過五十年的五結防潮閘門改建工程，以及彰化、南投、雲林、嘉義至屏東等地的各項新興防水工程，皆因總預算停滯而無法如期推動。

黨團副書記長張雅琳表示，國民黨執政的北北基桃四位縣市長上月曾開會討論TPASS通勤月票經費，但他們應該譴責國民黨立委，因為「卡總預算的是國民黨，在地方沒錢的也是國民黨」，請蔣萬安、張善政、侯友宜和謝國樑好好地與區域立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

