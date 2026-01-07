TPASS月底斷炊 北北基桃重災區

藍白拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台百萬通勤族。（記者俞肇福攝）

藍白拒審總預算 經費將用罄 由地方政府和業者自行墊付

國民黨、民眾黨拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台百萬通勤族。交通部公路局長林福山表示，預計本月底之前的餘額就會用罄，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。

TPASS政策自二〇二三年七月上路，當時以疫後特別條例支應。目前每月約一百萬人次購買，依照區域不同，有基北北桃生活圈、桃竹竹苗生活圈、中彰投苗生活圈、南高屏生活圈、北宜生活圈、大嘉義生活圈、花蓮、台東、雲林、澎湖等。

林福山指出，使用量最大的是基北北桃生活圈，月票價格一二〇〇元，每月使用量超過總量的一半。他指出，之前的預算支應到去年十二月卅一日，今年起回歸常態公務預算，屬於新的預算案，若總預算案未通過，就不能支應。

除了TPASS月票之外，多項延伸政策例如TPASS 2.0能協助國道客運提升運量，以及今年元旦起開始七十歲以上高齡者繳回駕照，每月可獲最高一千五百元的TPASS優惠，這些經費都得等預算審議通過後才能正式到位。

林福山表示，若各縣市要在總預算案沒通過前，持續支應各縣市的民眾使用TPASS，可以由縣市政府自行編列預算支應，也希望立院盡快審總預算案，避免影響全台通勤族。

由於北市、新北、基隆、桃園是這波TPASS面臨無法運作的「重災區」，北北基桃四縣市預計十二日開會商討因應作為。台北市議會民進黨團痛批，北市五席國民黨立委阻擋中央總預算，台北市長蔣萬安應要求五藍委好好審預算，而不是「捨近求遠」，用政治操作甩鍋給中央。

北北基桃將開會商討因應

台北市議會民進黨團表示，「沒有中央預算，北市財政寸步難行」，北市今年度總預算案歲入規模二〇九八億元中，中央補助款高達八四四億元，佔比約四成；中央總預算案卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，北市五席藍委就是始作俑者之一，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會。

綠：北市五藍委始作俑者

對此，台北市交通局澄清，十二日召開的並非四市首長會議，而是四市交通主管機關小組會議，研討區域公共運輸議題，確保公共運輸服務不中斷、不中止，全力維護通勤民眾權益。

