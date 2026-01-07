為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨高市長初選 陳其邁喊選後須團結

    2026/01/07 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    民進黨高雄市長提名黨內初選邁入最後衝刺階段，市長陳其邁昨指出，四位投入初選的立委政見會表現都不錯，但更重要的是初選後須團結，「高雄這一局、團結很重要」。

    陳其邁說，四位立委在政見發表會的表現都非常不錯，都對高雄提出未來發展願景，選舉就該比政策牛肉，但重要還是過程必須保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手敬重，更重要的是初選之後必須團結一致，因為高雄這一局團結非常重要。

    林岱樺「踏遍千街萬巷」 許智傑發催票影片

    林岱樺昨天持續「踏遍高雄千街萬巷」行程，以實際行動回應市民期待，強調從政廿五年，清楚高雄的過去，更知道高雄的未來。

    許智傑昨天發布最新催票影片，感性回顧從政廿七年點滴，喊話已做好準備，將成為不分黨派、廣納民意的「全民市長」。

    賴瑞隆市場掃街 邱議瑩獲金馬得主推薦

    賴瑞隆昨天上午首度與邱志偉同框，以行動展現團結，下午轉往南高雄的林園與大寮進行車隊及市場掃街，一日橫跨南北。

    邱議瑩在個人社群分享名人表態「我支持邱議瑩」的推薦影片，金馬得主陳慕義、滅火器主唱楊大正及直播主阿美都推薦。

