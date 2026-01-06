為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨高市長初選 4參選人陸戰衝刺

    2026/01/06 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    邱議瑩昨一大早與多名議員站路口。（邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩昨一大早與多名議員站路口。（邱議瑩團隊提供）

    民進黨高雄市長提名初選下週將進行電話民調，黨內四位參選人上週六政見會後各自啟動陸戰，包括車隊掃街、路口揮手、市場拜票等，各團隊皆總動員，把黨內初選提升到大選規格。

    立委林岱樺昨天持續深入基層巷弄拜票，認真態度獲得許多婆媽肯定；她同時對高市心衛之狼事件提出看法，認為社會應給予專業社工人員公允評價，衛生局應做好制度面改革。

    立委許智傑昨天按照既定規劃，到社區與傳統市場拜票，強調把握剩下的時間緊握每一雙手，爭取更多鄉親的支持，讓他從黃金交叉後的小勝、衝刺到最後一刻初選勝利。

    立委賴瑞隆昨天清晨先到鳳山建國、青年路口拜票，再組車隊轉往楠梓區掃街，希望延續上週日大造勢的動能，將自已對於高雄未來的熱忱，讓更多市民了解。

    立委邱議瑩昨一早也前往前鎮、鳳山交界處的媽祖港橋，帶領多位議員與議員參選人站路口，向過往民眾揮手致意，強調最後一週會一步一腳印踏遍各區，讓市民感受誠意。

    相較於民進黨四位參選人各自動員展開陸戰最後衝刺時，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天抽空偕同高市議會國民黨團批判心衛之狼等時事，把握機會闡述政見，同時整合藍營的組織戰力。

    許智傑昨持續車隊掃街。（許智傑團隊提供）

    許智傑昨持續車隊掃街。（許智傑團隊提供）

    林岱樺昨持續深入基層。（林岱樺團隊提供）

    林岱樺昨持續深入基層。（林岱樺團隊提供）

    賴瑞隆昨清晨站路口拜票。 （賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆昨清晨站路口拜票。 （賴瑞隆團隊提供）

