《基隆市長選戰》童子瑋清晨站街頭問好 謝國樑「冷處理」

基隆市議長童子瑋昨天清晨六點卅分站在國門廣場，向市民請安問好。 （記者俞肇福攝）

童懸掛看板盼市民了解參選理念 謝曾說推動市政就是最好競選策略

二〇二六基隆市長選戰提早開打！民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天清晨六點卅分出現在國門廣場，向路過的基隆市民請安問好，童子瑋站街頭請安，並於基隆七區街頭掛上「基隆有作為．就選童子瑋」看板，被認為是參選基隆市長的起手式。對於童子瑋積極爭取基隆人支持，爭取連任的基隆市長謝國樑則持續冷處理未做回應，他日前曾提到，持續推動市政建設就是最好的競選策略。

童子瑋昨清晨出現在基隆市忠一路、港西街交會的路口，向準備搭車的通勤族，或是要上班上學的基隆鄉親揮手請安問好，積極爭取基隆人認同。童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過懸掛參選看板，讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望二〇二六基隆市長選舉，是一場充滿陽光、充滿正向的選舉。

國民黨轟童未說明政見 看板先佈滿

面對童子瑋積極參選，謝國樑僅透過副發言人林廷翰表示，市府沒有回應。事實上，謝國樑已於上週六晚間舉辦信義區公民團體座談，率市府各局處首長一字排開與公民團體面對面，揭開基市的公民團體座談序幕，被視為替市長選舉提前暖身。但國民黨基隆市黨部則代打上陣，發言人黃申棟於昨天召開記者會批評，童子瑋政見尚未正式對外說明，看板卻已率先佈滿全市，讓不少市民忍不住好奇，政見還沒看到，掛看板倒是很有執行力。

民進黨批謝政見跳票 政策一變再變

對此，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，可以發現國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

民進黨基隆市黨部批評，謝國樑當初競選政見琳瑯滿目，結果很多跳票，說好要贈送五萬台電動機車政見，上任三年以來，政策一變再變，今年甚至暫停申請，開出染疫一萬元的慰問金的支票也跳票，三不五時辦活動放煙火，老舊公車卻常拋錨，全面改善遙遙無期；謝國樑執政的市政成績單根本就是不及格。對此，市府繼續冷處理不願多做回應。

基隆市長謝國樑（前排中）日前舉辦信義區公民座談，聽取公民團體的意見。 （基隆市府提供）

