為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《基隆市長選戰》童子瑋清晨站街頭問好 謝國樑「冷處理」

    2026/01/06 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋昨天清晨六點卅分站在國門廣場，向市民請安問好。 （記者俞肇福攝）

    基隆市議長童子瑋昨天清晨六點卅分站在國門廣場，向市民請安問好。 （記者俞肇福攝）

    童懸掛看板盼市民了解參選理念 謝曾說推動市政就是最好競選策略

    二〇二六基隆市長選戰提早開打！民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天清晨六點卅分出現在國門廣場，向路過的基隆市民請安問好，童子瑋站街頭請安，並於基隆七區街頭掛上「基隆有作為．就選童子瑋」看板，被認為是參選基隆市長的起手式。對於童子瑋積極爭取基隆人支持，爭取連任的基隆市長謝國樑則持續冷處理未做回應，他日前曾提到，持續推動市政建設就是最好的競選策略。

    童子瑋昨清晨出現在基隆市忠一路、港西街交會的路口，向準備搭車的通勤族，或是要上班上學的基隆鄉親揮手請安問好，積極爭取基隆人認同。童子瑋說，選戰腳步剛開始，透過懸掛參選看板，讓市民多了解自己參選理念與用心，了解他的參選方式與努力，希望二〇二六基隆市長選舉，是一場充滿陽光、充滿正向的選舉。

    國民黨轟童未說明政見 看板先佈滿

    面對童子瑋積極參選，謝國樑僅透過副發言人林廷翰表示，市府沒有回應。事實上，謝國樑已於上週六晚間舉辦信義區公民團體座談，率市府各局處首長一字排開與公民團體面對面，揭開基市的公民團體座談序幕，被視為替市長選舉提前暖身。但國民黨基隆市黨部則代打上陣，發言人黃申棟於昨天召開記者會批評，童子瑋政見尚未正式對外說明，看板卻已率先佈滿全市，讓不少市民忍不住好奇，政見還沒看到，掛看板倒是很有執行力。

    民進黨批謝政見跳票 政策一變再變

    對此，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，可以發現國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

    民進黨基隆市黨部批評，謝國樑當初競選政見琳瑯滿目，結果很多跳票，說好要贈送五萬台電動機車政見，上任三年以來，政策一變再變，今年甚至暫停申請，開出染疫一萬元的慰問金的支票也跳票，三不五時辦活動放煙火，老舊公車卻常拋錨，全面改善遙遙無期；謝國樑執政的市政成績單根本就是不及格。對此，市府繼續冷處理不願多做回應。

    基隆市長謝國樑（前排中）日前舉辦信義區公民座談，聽取公民團體的意見。 （基隆市府提供）

    基隆市長謝國樑（前排中）日前舉辦信義區公民座談，聽取公民團體的意見。 （基隆市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播