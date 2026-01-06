民進黨北市長人選 民代︰吸引中間、年輕選票是關鍵

民進黨台北市長人選未定，立委吳思瑤曾表態不參選。（資料照）

民進黨台北市長人選未定，目前除了壯闊台灣聯盟理事長吳怡農明確表態爭取，人氣旺的立委王世堅，以及日前被總統賴清德盛讚第一名立委的吳思瑤，都曾表態不參選，民進黨籍市議員陳怡君表示，北市選票結構藍大於綠，要用時間換取空間，盡早提名；民進黨籍市議員林延鳳認為，人選要熟悉市政及未來發展，有討論度才能有外溢效應。不願具名的議員則說，除了民進黨支持者外，能吸引中間選民、年輕選票，是人選的關鍵，才能擴大票源，創造贏的「勢」。

台北市長蔣萬安昨天出席大同區「與里長有約」座談，被問到民進黨尚未提出市長人選，王世堅表態不選、吳思瑤是否為可敬對手？他回應，距離選舉還有一段時間，聽取在地意見，持續推動市政建設。

外界點名民進黨市長人選，除了王世堅、吳思瑤，還有行政院副院長鄭麗君、秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、沈伯洋等人，王世堅昨受訪說，黨內正積極評估，再過一、兩個禮拜就會有結論。

陳怡君說，目前被點名的都是最棒人才，黨中央要趕快確定人選，才好跟議員參選人及地方磨合；屆時一對一對上蔣萬安，綠營很難打，一定要加倍努力，所以提名時間要加快，以時間換取空間，彌補綠營在結構上的劣勢。

林延鳳選區橫跨北投、士林，她表示，王世堅、吳思瑤各有強項，兩人勤於基層服務，地方上都有支持者勸進，但個人參選意願很重要。雖外界一直認為民進黨在北市選不贏蔣萬安，她認為，言之過早，蔣萬安三年施政有很多待檢驗之處。而市長人選應該熟悉市政、熟悉台北發展願景，若能有討論度，更能讓整體選戰有加分效果。

林延鳳說，這一屆七月才提名陳時中參選台北市長，時間點偏晚；黨中央已說今年會提早在農曆年前後決定人選，而經過初選洗禮的議員參選人，都有一定的戰鬥力跟基層實力，與市長人選一定可以快速整合，產生加乘效果。

另有不願具名的議員表示，市長一役對民進黨本就艱難，只要有人願意出來，都會支持。另名議員說，市長人選除知名度夠高、對市政有願景外，能不能在民進黨支持者外，吸引中間選民、年輕選票是關鍵，才能擴大票源，創造贏的「勢」。

