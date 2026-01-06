北市府大陸小組委員竟稱共軍擾台 因台灣挑釁

台北市議會民政委員會昨審查秘書處預算，經市議員顏若芳持續追問後，發現秘書處大陸小組委員會二〇二五年僅開過兩次會議，且有委員前年、去年皆無出席，北市府依然續聘。顏若芳更揭露，該名連兩年沒有出席的委員就是上海台協會長張簡珍，更曾在剛落幕的雙城論壇會場受訪時，發表「解放軍軍事行動是因台灣領導人先挑釁」言論。

上海台協會長張簡珍2年未出席開會還續聘

秘書處回覆，委員會開會時間會選擇多數委員可以出席的時間，坦承確實有少數委員沒有參與；張簡珍為台商，二〇二四年、二〇二五年皆剛好無法參加會議，不過去年底雙城論壇有出席。

請繼續往下閱讀...

議員促刪除大陸小組預算 最後全數暫擱

顏若芳指出，該委員會就是為了解去雙城論壇、城市交流之間應該留意的事項，並給予相關建議，但張簡珍從來沒有參與會議，還讓她跟著一起出訪上海發表親中言論，「她是中華民國台灣台北市政府大陸小組委員會的委員，竟然說共軍擾台是因為台灣挑釁，合適嗎？適宜嗎？」顏若芳表示，全數刪除市府大陸小組委員會預算。委員會最終決議暫擱秘書處大陸小組全數預算，待二輪審議預算再持續討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法