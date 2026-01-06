為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市府大陸小組委員竟稱共軍擾台 因台灣挑釁

    2026/01/06 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市議會民政委員會昨審查秘書處預算，經市議員顏若芳持續追問後，發現秘書處大陸小組委員會二〇二五年僅開過兩次會議，且有委員前年、去年皆無出席，北市府依然續聘。顏若芳更揭露，該名連兩年沒有出席的委員就是上海台協會長張簡珍，更曾在剛落幕的雙城論壇會場受訪時，發表「解放軍軍事行動是因台灣領導人先挑釁」言論。

    上海台協會長張簡珍2年未出席開會還續聘

    秘書處回覆，委員會開會時間會選擇多數委員可以出席的時間，坦承確實有少數委員沒有參與；張簡珍為台商，二〇二四年、二〇二五年皆剛好無法參加會議，不過去年底雙城論壇有出席。

    議員促刪除大陸小組預算 最後全數暫擱

    顏若芳指出，該委員會就是為了解去雙城論壇、城市交流之間應該留意的事項，並給予相關建議，但張簡珍從來沒有參與會議，還讓她跟著一起出訪上海發表親中言論，「她是中華民國台灣台北市政府大陸小組委員會的委員，竟然說共軍擾台是因為台灣挑釁，合適嗎？適宜嗎？」顏若芳表示，全數刪除市府大陸小組委員會預算。委員會最終決議暫擱秘書處大陸小組全數預算，待二輪審議預算再持續討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播