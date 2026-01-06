何欣純賀新春看板 合體民進黨 24席議員

台中市建成路與合作街口，掛出市議員陳雅惠與何欣純合體的恭賀新春看板。（讀者提供）

民進黨台中市議員何文海、陳淑華及陳雅惠等多名議員，本週陸續掛出與民進黨台中市長參選人、立委何欣純合體賀新春看板，民進黨台中市黨部主委許木桂說，農曆新年前，將陸續掛上廿四席爭取連任議員合體看板，預祝市民馬年迎新春，也為市長、議員參選人造勢。

國民黨江啟臣、楊瓊瓔相對低調

國民黨因為市長人選未定，讓有意參選市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔看板相對低調，兩人多以跟市長盧秀燕合照以賀年為主軸，江啟臣跟市長盧秀燕的看板雖未明言「支持」，但是「駿馬啟新程，躍進旗艦城」文字，不免讓人聯想，至於國民黨黨中央傳出元月十六日協調，江啟臣昨天受訪表示，十六日是黨部直接告知他立委楊瓊瓔最快十六日有空，並未再有詳細告知時間地點，而楊瓊瓔則是表示，一切依照黨的安排。

請繼續往下閱讀...

合體看板 讓民眾提前感受到新春

「二〇二六恭賀新喜」，南屯區議員何文海在南屯市場周邊掛出合體看板，不少民眾提前感受到新春；「欣好市長、幸福滿滿」，西屯區議員陳淑華在台灣大道及巷弄掛出巨幅看板；而東、南區市議員陳雅惠也在建成路、合作街口，掛出大紅色「恭賀新春」合體看板，讓駕駛及路人提前感受馬年新春喜氣。

許木桂表示，合體照由何欣純提供給現任議員，廿四名議員會陸續掛上，而各區議員提名作業也正在進入最後待中央確定階段，目前傾向在農曆春節前完成議員登記，並儘速確認初選區域，待全部確認提名後，市長及議員聯合造勢更明確，一定要市長當選，議員全上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法