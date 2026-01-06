藍白卡中央總預算 影響中彰投 TPASS補助

中央總預算遭卡，中市交通局表示將影響定期票的運作。（中捷公司提供）

初期可用剩餘預算撥付 未來將影響定期票運作

二〇二六年中央政府總預算案仍卡關，中彰投是共同生活圈，雖然中央補助給台中市跟彰化、南投並不一樣，但是三縣市政府都表示，若是今年中央補助款未撥入，初期可用剩餘預算撥付，但再不補助，將會影響定期票的運作。

中市交通局長葉昭甫表示，中部地區TPASS「台中境內」及「中彰投苗」定期票兩方案，每年約三億元仰賴中央和地方補助，其中台中市自籌約一．六億，以二〇二四年度為例，在台中境內部分，中央負擔約為〇．九八億元、地方自籌款約一．三四億元，跨區的中彰投苗，中央負擔約為〇．三九億元、地方自籌款約〇．二九億元。

台中評估1月底前可穩定運作

葉昭甫表示，若今年中央補助款未撥入，將影響定期票運作；而定期票專戶是由地方政府管理，每天進行撥款，目前補助款以去年剩餘預算撥付，評估一月底前可穩定運作。

葉昭甫強調，TPASS是中央政策，台中市政府今年已完成自籌，若中央無法補助，希望能跟地方說清楚，讓地方儘早因應。

補助若未到位 彰化將代墊支應

彰化縣政府昨強調，彰化縣現行TPASS包含「中彰投苗跨城際」及「彰化縣都市內」兩方案，中央補助佔比皆超過八成；將以民眾權益為優先，確保通勤月票不中斷，若中央補助未及時到位，將由縣府配合款先行代墊支應，如有不足則再以去年剩餘預算支應，後續仍需中央財源支應撥款給各運輸業者，若補助延宕，會設法籌措財源過渡，保障民眾權益。

南投縣府預估 可撐到3月底

南投縣府則指出，南投縣通勤月票分兩種，一種是中彰投苗大區域TPASS票價是九九九元，數量由台中市政府統計、補助，還有一種縣內通勤小區域TPASS月票，票價六九九元，這種月票由中央補助九十％，縣府負擔補助款的十％，因此中央的總預算卡關，對TPASS的確會有影響。

南投縣政府表示，總預算卡關下，今年縣內小區域TPASS月票，因去年預投到票證公司款項有剩，加上去年第四季中央補助款還未撥，兩樣款項加起來，預估可撐到三月底。

