    政治

    新北卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜 攜手新人陳岱吟 組新新板土連線

    2026/01/06 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    新北議員山田摩衣（右二）與卓冠廷（右一）、陳乃瑜（左二）並肩作戰，攜手新人陳岱吟（左一）組新新板土連線。（記者羅國嘉攝）

    新北議員山田摩衣（右二）與卓冠廷（右一）、陳乃瑜（左二）並肩作戰，攜手新人陳岱吟（左一）組新新板土連線。（記者羅國嘉攝）

    迎戰二〇二六年地方選舉，民進黨「正國會」派系昨由新北市議員卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜領軍，攜手新莊區市議員參選人陳岱吟成立「新新板土連線」，以聯合競選、聯合問政為主軸，力拚民進黨在議會的席次，並持續監督市政、爭取福利與建設。

    面對民進黨初選時程可能提前至二月底，卓冠廷坦言，對新人壓力不小，但也是公平挑戰，團隊將以更快腳步走入基層，爭取選民認同。

    陳岱吟說，她長年擔任幕僚，累積扎實的基層經驗，傾聽地方需求，選擇回鄉參選，是水到渠成的決定；陳乃瑜表示，原 有的「新板土」成員皆非政二代，卻能站穩議會，證明貼近基層、勇於監督，即可突破舊政治結構；山田摩衣說，未來將與陳岱吟攜手，深化城市對外連結。

    張志豪與蘇巧慧 聯合看板作戰

    另外，參選民進黨新北市中和區議員的前議員張志豪，去年十二月九日上架「超慧做事、中和更豪」與新北市長參選人蘇巧慧的首面聯合看板，一月三日再掛上和蘇巧慧的新春聯合拜年看板，積極把握曝光機會。張志豪表示，感謝總統賴清德提前完成縣市長提名，擴大母雞帶小雞的效應，他未來將與蘇巧慧一起力拚市長、議員全勝利的目標。

