陳玉珍推「離島建設條例」修法 綠：想把金門變福建省經濟特區

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，遭疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路，該案去年逕付二讀交付協商，已超過一個月協商冷凍期。民進黨團幹事長鍾佳濱昨直言，該修法就是要把陳玉珍的選區金門，變成福建省的經濟特區，以此讓中國在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣。

鍾佳濱批評，該修法以「離島」兩字來包裝，但並非指綠島、蘭嶼或澎湖，而是金門與馬祖，尤其是金門，就是要把陳玉珍的選區金門，變成福建省的經濟特區，以此在經濟上滲透台灣、在軍事上威脅台灣，在政治上讓台灣的民主體制造成嚴重考驗。

民進黨立委沈伯洋提及，「離島建設條例」背後的核心思想就是「地方包圍中央」，國民黨欲藉由「離島建設條例」讓地方離島可以排除中央法規的適用，早期版本甚至排除中央對「兩岸條例」的適用，只要地方直接與中國談妥，就可免除對人、公司、物流及海域的審查，對國安來說是一個危機，讓地方政府可直接與中國談條件。

