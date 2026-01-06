總預算遲未付委》鄭麗文：癥結在總統心魔 綠批藍白忙著政治操作

民進黨發言人吳崢。（資料照）

今年度中央政府總預算至今遲未付委，國民黨主席鄭麗文昨指出，總預算卡關是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案，癥結在賴總統的心魔；民進黨發言人吳崢反駁，總預算案去年八月底即依法送交立法院審議，至今遲未排審的關鍵原因在於藍白掌控的立法院政治操作不斷，政治操作凌駕民生，才導致總預算遭到延宕。

國民黨主席鄭麗文指出，總預算之所以一直沒有辦法順利，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案，提高軍人的待遇遭執政當局無情拒絕，對軍人的士氣無疑是嚴重打擊，如何期待國軍能保家衛民？

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，在野黨有最大誠意，也希望中華民國憲政能順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題的癥結在賴總統的心魔，雖然是少數總統，仍可以透過智慧，與國會共商國是、推動國政，而不是任性、耍賴，希望賴總統端正心態，做一個全民總統，而不是心心念念把在野黨當假想敵，這樣台灣如何團結對外，希望賴總統三思。

吳崢指出，總預算遲未排審，並非行政部門怠惰，而是藍白忙於推動多項有違憲之虞的法案，包括國軍加薪條例，以及惡修「財劃法」、「憲訴法」，並提出所謂「挺貪污五法」，政治操作凌駕民生，才是總預算延宕至今的真正原因。

賴去年四月 已為志願役加薪

針對國軍加薪議題，吳崢說明，賴清德總統早在去年四月即為志願役加薪一次，連同前總統蔡英文任內，民進黨執政九年多來，已為軍公教加薪四次；相較之下，前總統馬英九任內僅加薪一次；賴總統與卓揆已清楚表明，對於在野黨提出、可能涉及違憲的國軍加碼加薪方案，只要憲法法庭最終判決合憲，政府就會依法、如實編列預算，國民黨卻持續作為杯葛總預算的藉口，顯然只想政治鬥爭，無意就事論事。

吳崢強調，賴總統上任以來，多次向在野黨釋出善意，包括提出國安簡報、國政茶敘，乃至於在合憲前提下赴立法院報告，但相關溝通不是遭杯葛，就是無疾而終。若鄭麗文真心以人民生計為念，應該回頭與自家立委黨團溝通，要求儘速排審中央政府總預算，而不是一再耍嘴皮，這對化解當前僵局毫無幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法