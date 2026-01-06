焦點評論》台灣的戰略轉機

美國進入委內瑞拉快速活捉馬杜羅，正是「唐羅主義」實踐的一環。（美聯社檔案照）

記者鄒景雯／特稿

美國發動委內瑞拉風暴，對於台灣來說，出現了兩種截然不同、甚至相互對立的情緒反應與思考模式。如果理性並冷靜的看待這個重大事件的發展，相信可以得出：這是台灣「戰略轉機」的時刻。

迎接「戰略轉機」有幾個基本前提：我們必須堅持實踐民主的政治體制；我們要有勇氣站隊以美國為首的同盟陣營；我們要維護自由開放的公民社會；最後，我們要永續撐住世界供應鏈的核心地位。以上這些，簡單說就是兼備「價值」與「實力」，二者目前都是台灣具備的強項。因此，我們有資格來討論必須掌握「戰略轉機」的議題。

所謂轉機源於何者？其實就是川普這任在其國安戰略中一再提起的，美國要恢復在西半球的「絕對優勢」，稱之為「門羅主義」不夠貼切，直接定義為「唐羅主義」（Don-roe Doctrine），更能說明獨特性。

進入委內瑞拉快速活捉馬杜羅，正是「唐羅主義」實踐的一環，從這個案例，可以輕易歸納出馬杜羅「被針對」的劣勢包括：他率行獨裁體制，長期選舉舞弊，不被西方承認；與中俄結盟，成為反美陣地，大量接受邪惡軸心的軍事投資，並提供石油等資源回饋，甚至成為中國情報網的據點；還有國內治理失能，民怨高張。

這些要素，構成川普出兵的「正當性」所在。這套標準並且一體適用，他不只點名哥倫比亞、古巴、墨西哥，也直指委內瑞拉的代理總統羅格里格斯：如果不做正確的事，會付出比馬杜羅更大的代價。這不但是清晰政策，更是強勢政策。與其說這是川普的個性使然，吾人比較認為川普應是直接對照出民主抵抗霸權的脆弱性，因此不耐煩了。

川普不再耐煩於威權國家切香腸式的進逼與挑釁，如果台灣是這種國家，那麼對台灣就是危機，偏偏台灣不僅不是，我們生存最大挑戰的敵人中國，完全是這樣的國家，而且是這類獨裁國家的頭頭，當川普擺明要對付這些破壞世界秩序的霸權時，台灣的「戰略轉機」當然就出現了。這不正是邏輯之中的事情嗎？

台灣內部會出現完全相左的看法，很大部分是立場問題，有關台灣的前途究竟是向左看、還是向右看？其次則是判斷問題，例如是否過分高估中國的實力、又太過低估川普的決心？這些都會影響認知。不論原因是什麼，一個客觀的事實必須正視，走向國際、打群架，才是台灣七十多年來的歷史經驗；隻身以小事大，從來就不是台灣的生存選項。若此，此時此刻，台灣沒有不振奮的道理。

