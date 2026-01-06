為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳欣修升海委會副主委 楊佳玲接數發部政次

    2026/01/06 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    海委會常務副主任委員懸缺近1個月，確定將由內政部國土署長吳欣修升任。（資料照）

    海委會常務副主任委員懸缺近1個月，確定將由內政部國土署長吳欣修升任。（資料照）

    卓內閣在去年九月初小幅改組，當時數發部政次與海委會政務副主委並未補實，不過，海委會政務副主委上月由海委會常務副主委兼海巡署長張忠龍轉任，並兼任海巡署長，行政院近日核定，內政部國土署長吳欣修升任海委會常務副主委。至於數發部政務次長，將借調台灣大學電機資訊學院資訊工程學系特聘教授楊佳玲出任。

    國土署長接任人選，傳出由剛調任內政部擔任參事的前高雄市水利局長蔡長展升任，不過，知情人士表示，相關人事安排尚待最後拍板，目前無法證實。

    原海委會政務副主委吳美紅於去年六月轉任考試院副秘書長，該職務懸缺約半年，上月由張忠龍轉任，並兼任海巡署長。據了解，行政院已核定吳欣修升任海委會常務副主委，近期將正式接任。

    吳欣修為成功大學都市計畫研究所畢業，曾任原台南縣政府城鄉發展局長、台南市都市發展局長、副秘書長、秘書長；二〇一八年二月接任國土署改制前的營建署長。吳欣修協助推動社宅、租金補貼等住宅政策，表現獲得層峰肯定。

    內閣去年九月改組時，時任數發部政務次長林宜敬升任部長，政院並宣布由時任人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀接棒政務次長；另一位政務次長闕河鳴當時也請辭，職務懸缺至今。據悉，政院近日也拍板由楊佳玲出任。

    楊佳玲為美國杜克大學資訊科學博士，曾獲國科會傑出研究獎、國科會科技專業獎章，並獲選為二〇二六年國際電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播