馬郁雯再爆陳玉珍喬官 如土皇帝 陳：接受陳情 若有違法就去提告

陳玉珍說，身為民意代表，接受民眾陳情，挺身而出是應該做的事。（記者吳正庭攝）

爭取民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員提名的前媒體人馬郁雯，昨再爆國民黨金門立委陳玉珍違法關說人事升遷，除了之前中華電信翁姓職員，另要求中華電信主管為李姓職員到國民黨金門縣黨部報告人事案，猶如土皇帝。陳玉珍回應是陳情，不是關說，馬則要陳「不要把施壓人事案扭曲成陳情案」，行為已坐實貪污治罪條例第六條，可處五年以上有期徒刑，併科三千萬元以下罰金。

本報日前報導中華電信工會指控陳玉珍以指名方式要求提報金門工務科二股翁姓職員升遷，嚴重侵害基層員工升遷權益與職場公平性，工會發函監察院，盼監院糾正陳玉珍違法關說作業。

馬郁雯昨再曝光中華電信高雄營運處企業工會二〇二四年十一月向總統府陳情的公文，指陳玉珍施壓喬官，當年九月卅日，要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震，到她立法院辦公室報告金門服務中心的人事升遷案。

馬郁雯說，同年十月十四日，陳玉珍再要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部，施壓應給李姓員工升遷，李員也不避諱陪同在場，陳的行徑猶如土皇帝，應該道歉、請辭立委。

王福財昨表示，當時本來是應邀前往陳玉珍金門服務處說明，到場發現沒人，詢問後得知身兼國民黨金門縣黨部主委的陳玉珍人在縣黨部，於是轉往縣黨部與陳碰面。至於兩人談什麼議題？王福財低調表示，由於到任時還未拜會過陳玉珍，當時只是純聊天。

陳玉珍則稱員工向她陳情很正常，不是關說、別污名化，爆料前不要只聽片面之詞，應在查證多下功夫，自己若有任何違法亂紀，馬郁雯可直接去舉發、提告，別成為政治鬥爭的工具。

馬郁雯則要陳玉珍「不要把施壓人事案扭曲成陳情案」，中華電信的公文對施壓關說的過程寫的清清楚楚，她的行為已坐實貪污治罪條例第六條，可處五年以上有期徒刑，得併科三千萬元以下罰金。陳玉珍可以選擇繼續強辯，但接下來的鐵證，是否準備好面對司法調查？

