    藍聘最高顧問 王期許大家天下為公不自私

    2026/01/06 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文致送前立法院長王金平最高顧問聘書。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文昨在四位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。王提三點期許，包括希望讓大家都能夠以天下為公，不自私的心態，共同面對政局；希望能夠促進兩岸和平，讓兩岸兵凶戰危獲得緩解；他會盡心盡力讓國民黨正常發展，成為未來可能重新執政的政黨。

    鄭麗文表示，敦請王金平擔任最高顧問，是因為王在中華民國民主化的歷史占有重要的一席之地，如今國內外局勢交迫，國際局勢詭譎，兩岸情勢艱險，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局，希望借重他的完整歷練、長年從政、高度智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

    王金平表示，他期待要努力的有三個方面，首先是希望大家都能夠天下為公，以不自私的心態共同面對政局，依靠朝野大家真心誠意，一切以國家人民、政局和諧為念，拋棄意識形態，理性的分析、反省、調整自己，讓政局能夠和諧。

    王金平指出，第二是希望能促進兩岸和平，緩解兩岸間的兵凶戰危；第三是希望幫助國民黨正常發展，贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨，他會盡心盡力來做，讓國民黨成為重新執政的政黨。

    至於未來是否由王督導南部選情，鄭麗文說，國民黨提名輔選作業都按照步驟積極推動中，王的影響力絕對不是只有南台灣，國民黨參選的同志都是王金平的老朋友或看著他們長大的，未來也會積極的協助。

