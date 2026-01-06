「黨產條例」修法 范雲籲黃國昌、柯文哲記得過往承諾

台灣前進陣線昨於婦聯會前召開記者會，呼籲社會拒絕不義黨產洗白。（記者廖振輝攝）

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套，國民黨團日前表示院會暫不處理。民進黨團幹事長鍾佳濱昨直言，國民黨不僅要考量民眾黨是否能配合，也要考慮社會的觀感；民進黨立委范雲則呼籲，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲要記得過去的承諾，支持讓不當黨產回歸國家。

鍾佳濱指出，國民黨之所以暫緩推動「黨產條例」修法，表面是跟民眾黨沒有取得共識，但民眾黨非常投機，經常用退席、不參與投票表決的方式，掩飾自己過去「要公平正義、追討黨產」的標準。

「民眾黨不敢明確護航國民黨要回覆黨產的訴求，還在扭捏作態！」鍾佳濱認為，國民黨在上週暫緩「黨產條例」的處理，現在恐怕也在想一個偷天換日的方式，來把他們四百億元的不義之財要回來，國民黨稱「這些組織是在做公益」，但「做公益的是人不是組織、侵佔國產的是組織不是人」，請國民擋別再掩護救國團、婦聯會。

范雲也提及，不當黨產的得利是現在進行式，位於台北市劍潭的救國團活動中心已主動說要捐給台北市政府，柯文哲答應讓其再延幾年；豈料，台北市長蔣萬安上台後，就讓其繼續拖延，就是想等「黨產條例」繼續通過。

范雲強調，黃國昌過去擔任立委時也是支持不當黨產回歸國家，籲黃國昌、柯文哲記得過去的承諾，讓救國團回歸公益團體，不要擁有過去的不當國產、黨產。

黃：修法涉爭點 黨團還在研議

黃國昌昨受訪時則說，該項修法涉及兩大爭點。一、若曾隸屬國家，是否適合將其當成不當黨產的一部分？二、本來條文是財務、人事或業務，三者擇一若有控制，就算不當黨產；這次條文是把「或」改成「及」，影響到什麼程度？哪些團體會因此受影響？具不具備正當性？民眾黨團還在研議。

