    首頁 > 政治

    黃國昌點名綠委選縣市長應辭立委》王定宇：「雙標蔥」忘了多名藍委也要選

    2026/01/06 05:30 記者林哲遠、蔡文居、王姝琇、王榮祥／綜合報導
    民眾黨立委黃國昌指綠委應先辭職再選市長，但沒提藍委，國民黨不分區立委柯志恩強調經營基層任務未完，將繼續服務。（記者王榮祥攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲所設不分區兩年條款二月一日將至，民眾黨現任主席黃國昌昨宣布，他已在黨團簽署離職書，黃並點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，就應該把立委給辭了；民進黨立委王定宇則嘲諷，「雙標蔥」忘了國民黨多位立委也要選縣市長。

    黃國昌表示，領立委的薪水去選縣市長他看不懂，民進黨立委要參選縣市長，就應該把立委給辭了，現在台南、高雄的民進黨立委，哪有在關心立法院的議事？

    對於黃國昌點名民進黨高市立委應辭職再選市長，卻沒提國民黨立委，民進黨立委王定宇則嘲諷，國民黨立委謝衣鳯、張嘉郡、江啟臣、楊瓊瓔、柯志恩、謝龍介、吳宗憲、徐欣瑩、蘇清泉、陳玉珍等人，這些人跟「雙標蔥」都很熟啊？怎麼會忘了身邊這些好朋友都有要選縣市長呢？

    對於黃國昌辭職參選，參選高雄市長的國民黨不分區立委柯志恩指出，黃辭職是遵守民眾黨的兩年條款，國民黨在高雄沒有半席區域立委，是標準艱困選區，她如今任務還未完成，會繼續在崗位上為選民服務。

    柯志恩：會繼續在崗位上為選民服務

    獲國民黨提名參選台南市長的立委謝龍介也表示，每個政黨都有不同的計劃、各自的選舉節奏，離年底選舉還有一段時間，不必急。

    民進黨台南市黨部主委郭國文回應，不能理解黃的用意，對初選中的綠營指指點點，很明顯是藍營小弟的發言。民進黨高雄市黨部主委黃文益也說，「黃國昌自己沒當立委了就想拖人下水，心態可議」。

    黃國昌表示，自己已經在黨團簽辭職書了，黨團會把各委員的辭職書收齊，等到月底送出，不過力推代理孕母修法的陳昭姿比較特別，這是她與民眾黨前主席柯文哲處理的問題，但其他人的兩年條款不會受任何影響。

