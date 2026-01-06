憂「黨產條例」修惡 民團提不義黨產回歸公有等3大訴求

多個民團昨召開記者會反對「黨產條例」修惡。（記者方賓照攝）

國民黨立委游顥提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，被視為替救國團和婦聯會解套。多個民團昨召開記者會反對「黨產條例」修惡，並提出三大訴求，包括一、不義黨產回歸公有，拒絕私相授受；二、反對毀滅性修法，捍衛法治穩定；三、堅持轉型正義，不容民主倒退，國會若強行通過修惡條例，政院應拒絕副署或執行。

民團指出，「黨國不分」是威權時期最核心的罪惡，此次修改「政黨附隨組織」認定基準，救國團、婦聯會等高達四百億元竊自國家的贓款，將獲得洗白。

辜寬敏基金會副董事長林宜正表示，轉型正義的核心在於將原屬人民的權利與財產歸還給人民，國民黨一九四九年敗逃來台時僅是軍事集團，經由幾十年的極權專制統治後，其黨產最盛數以千億元，都來自於民脂民膏。他提及，國民黨上週五欲將「黨產條例」送交三讀時，民眾黨即時踩了煞車，這讓他憶起民眾黨前主席柯文哲過去競選台北市長邀他輔選時曾強調，自己從政是要喚回社會公益。他強調，究竟民眾黨虛晃一招，還是真的會兌現承諾？他會持續緊盯，也希望所有台灣人民看著這件事情。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師說明，游顥的修正案將附隨組織的認定標準從「人事」、「財務」或「業務」擇一，改為三者皆須具備，並排除曾隸屬國家組織，完全是為救國團量身訂做。若該法通過，影響的不只是救國團，婦聯會當年由蔣宋美齡以第一夫人身分籌組，行使公權力並隸屬國家體系，國民黨許多公司組織形態的黨營事業也可能被排除於附隨組織，呼籲藍、白不要大開民主倒車。

台灣前進陣線籲：拒絕不義黨產洗白

除了民團召開記者會，台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」昨日也於婦聯會前召開記者會，呼籲社會共同守護歷史真相，拒絕不義黨產洗白，並將自製的「不義黨產封條」貼在婦聯會門牌，象徵封印不義黨產。

