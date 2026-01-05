戰台中市長 何欣純辦座談、楊瓊瓔掃市場、江啟臣走步道

台中市大坑風景區觀光協會成員送上菜頭及粽子，預祝爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣（中）高票當選。（記者歐素美攝）

參選台中市長的民進黨籍立委何欣純，昨天至西區昇平福德祠啟動首場廟口座談，當地民進黨市議員江肇國以「最強母雞，每次選舉都贏」，盛讚何欣純曾在二〇一二年立委選戰擊敗國民黨主席鄭麗文，毫無疑問是選戰最強母雞，將帶動議員、里長選舉，何欣純在場高喊當選後普發現金，「市長換欣、台中創新」。

國民黨傳16日展開協調

至於國民黨台中市長人選，外傳黨中央將於本月十六日展開協調，立委楊瓊瓔強調，協調不成就採初選，一定接受檢驗；立法院副院長江啟臣則表示，尚未接獲黨中央正式通知，至於楊瓊瓔是否對他造成壓力？江笑稱，行程每天都在跑。

聽民意 何喊當選普發現金

「市長換欣、台中創新、普發現金」，何欣純昨天舉辦第一場廟口「欣欣向榮，傾聽市民心聲」座談，由江肇國、昇平里長蕭行凱陪同，與上百名里民座談，里民提出普發現金、補助老人健保及中捷設站需求，何欣純逐一回覆，並稱人民聲音需求都要排第一，當市長要會做事、肯做事。

國民黨中央傳出將協調江啟臣、楊瓊瓔參選，何欣純說，這是其他政黨的家務事，將按照自己步伐，及早佈局啟動，爭取時間機會讓市民信任，讓大台中更好。

楊︰依步調持續勤走基層

楊瓊瓔昨天直搗對手何欣純的本命區，先安排前往大里夏田里拔蘿蔔，接著又前往霧峰菜市場、太平中山市場掃街，不少攤商與採買民眾開心喊「省仔（省議員）回來了」、「市長加油」，楊瓊瓔強調廿九區都很重要，會依自己步調持續勤走基層。

江︰打造世界級步道聚落

江啟臣昨天到大坑九號登山步道，宣布若當選台中市長，將打造「世界級步道聚落」，成為國內外旅客來台首選。

民進黨台中市長參選人何欣純（中），由市議員江肇國（左）及昇平里長蕭行凱陪同啟動廟口座談。（記者黃旭磊攝）

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔（右），昨前往太平中山市場掃街。 （記者陳建志攝）

