《新北市長選戰》藍︰人選3月出爐 蘇巧慧︰全力以赴

二〇二六年新北市長選戰起跑，民進黨由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布參選，保留「藍白合」空間，目前藍營人選未定。針對國民黨新北市黨部主委黃志雄稱預計三月最強人選就會出爐，蘇巧慧表示，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評，「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍、深綠的選區」。

蘇巧慧昨天前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一起向民眾拜年，爭取支持。

談到選戰布局，蘇巧慧指出，每個人做事都有自己的節奏與態度，她一向秉持全力以赴、all in（全部投入）的原則，面對爭取新北市長、服務新北市四百萬名市民這項重大責任，更是毫不保留、傾力以赴；她很榮幸與一群認真的議員夥伴並肩作戰，有優秀團隊支持，加上自己全力以赴，就是最好的選戰策略。

另外，爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然，在臉書發布「對新北老闆說的一句話」影片。劉和然表示，他從當老師開始到副市長，一直在做同一件事，就是解決問題，讓城市前進，執行力是他最大的特色，他擁有全方位經營一座城市的能力，因此有信心勝任新北市長的工作。

