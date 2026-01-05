為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠提中國相關譴責案 藍白封殺或延宕》綠委：碰到中共就噤聲 不會換來善意

    2026/01/05 05:30 記者林哲遠、陳鈺馥／台北報導
    民進黨團所提中國相關譴責案，皆遭藍白封殺、延宕。圖為民進黨立法院黨團譴責中共跨境鎮壓惡行。（資料照）

    本屆國會藍白掌控多數席次，數度封殺、延宕民進黨團所提「反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議」等相關譴責案。民進黨籍國防外交委員會立委陳冠廷昨直言，若碰到中共就噤聲，只會讓外界質疑，台灣在面對威權壓力時，是否還能說出該說的話。

    陳冠廷指出，面對中國對台的軍事恫嚇與外交打壓，藍白多次選擇以杯葛、封殺或沉默回應；但沉默不會換來善意，只會被解讀為退縮，逃避討論也無助於凝聚共識。

    民進黨立委李柏毅批評，藍白默許中國直接恐嚇我國立委，對於敵對勢力毫不掩飾的服從，更誇張的是，當中國在外面軍演，藍白不只反對譴責中國，還轉頭強推行政院長譴責案。他感嘆，藍白的作為早已不是單純的「避免衝突」，而是不斷配合中國的敘事，對威脅保持沉默，甚至在預算與軍購上設下障礙。

    此外，中國屢次鎖定攻擊民進黨立委沈伯洋，相關官員表示，中共是透過打擊沈在警告台灣人、在分化台灣內部，希望國人支持政府相關作為，不讓中共分化台灣伎倆得逞。

