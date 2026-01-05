綠提中國相關譴責案 藍白封殺或延宕

民進黨所提「反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議」、「譴責中共跨境鎮壓惡行」及「譴責中國軍演」等議案，皆遭藍白封殺，或延宕協商。（資料照）

本屆國會藍白以多席次輾壓民進黨，除了強行修惡「憲訴法」、「財劃法」及反年改等一系列爭議法案，更在面對中國相關譴責案時，拿出杯葛、封殺、延宕等手段。自前年九月迄今，民進黨所提「反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議」、「譴責中共跨境鎮壓惡行」及「譴責中國軍演」等議案，皆遭藍白封殺，或延宕協商。

美國等民主友盟前年五月起陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團前年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。然而，三黨黨團提案前年九月廿日交付協商，迄今已逾一年無下文。

此外，中國去年十一月起以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援。民進黨團去年十一月十四日提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。

不過，當總統賴清德出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴廢除台獨綱領、撤回「敵對勢力說」；國民黨團書記長羅智強更稱沈伯洋欺負中配、自作自受，揚言反對到底，導致該案迄今仍未協商。

詎料，中國近日對台舉行環島軍演，民進黨團一月二日於院會提案譴責北京破壞和平，並呼籲立法院秉持「同島一命」精神、不分朝野支持國防戰力，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險，提案仍遭國民黨與民眾黨立委聯手於確認議程時封殺。

