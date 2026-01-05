焦點評論》中國模式的失敗

馬杜羅在中國保護傘下被生擒，代表著中國的脆弱不堪，以及以中國為倚仗絕不可靠。（路透資料照）

記者鄒景雯／特稿

美國迅雷不及掩耳，活逮委內瑞拉總統馬杜羅夫婦赴紐約受審，這起二〇二六年剛開年最震撼的川普出手事件，在國際的戰略意義上，最重要的定性就是中國模式的失敗。

川普總統為什麼要簽准美軍對委國的軍事行動？在法理基礎與戰略動機上，很清楚，這是針對「國家級毒品輸出」對美國本土造成的直接安全威脅而來。在正式突襲前，美國已經周旋並布局數月之久，過程的鋪陳盡在全世界的眼簾。

因此，美國打擊的是毒品與獨裁者，不是大國對小國的霸凌，由於訴求明確，並且採取手術刀式的處理，委國民眾對於馬杜羅的下台在街頭出現慶祝畫面，這是精確計算後的成果。

美委兩個當事國之外，中國是閃不掉的存在，它是委內瑞拉的背後靠山，也是美國敲山震虎的對象；馬杜羅在中國保護傘下被生擒，代表著中國的脆弱不堪，以及以中國為倚仗絕不可靠。

委內瑞拉是中國在南美洲最大的軍事夥伴之一，裝備了中國製的雷達（如JYL-1）、防空系統、K-8教練攻擊機及裝甲車，甚至傳出有派遣軍事顧問團，號稱南美洲最強。委國不僅是買家，更是中國軍事準則的受訓者。然事實證明，在美軍強大的電子戰、匿蹤戰機與精準打擊下，「中製防禦體系」形同虛設，完全無法偵測，也無力攔截美軍攻勢。

這場戰役證明「美系防禦鏈」是經過實戰驗證的勝利方，台灣正是美系先進武器（F-16V、愛國者、海馬士）的主要使用者。而中國幫委內瑞拉構築的「中國之盾」雪崩式失敗，中國軍工複合體展示的「實戰慘敗」，說明中國裝備面臨著系統性的脆弱。

更有甚者，中國把委內瑞拉當成「一帶一路」在南美的關鍵節點，長期在政治、經濟、外交上給予馬杜羅政權「全天候」「無上限」的支持，但當美軍發起行動時，北京除了口頭抗議，根本無能、也不敢進行實質介入或軍事阻攔，只是眼睜睜地震驚與遺憾，完全暴露了中國做為「安全盟友」的「紙老虎」本質。這對區域內的其他親中國家來說，也是一道「警訊」。

最有趣的是，除了委內瑞拉，另一個利用國家機器輸出類鴉片藥物（芬太尼），而被美國多次點名、制裁，甚至視為國安威脅的國家，正是中國。小弟倒了，大哥如何不繼續沉溺於「毒梟政權」，成為美國下一個打擊的目標，所謂「今日委內瑞拉，明日中國」？這是中國模式失敗後，習近平迎面而來的北京問題。

