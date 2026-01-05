國安局：中共網攻 去年520達高峰

2025年遭駭增幅前3大類關鍵基礎設施

中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊，國安局最新報告指出，中共對我國進行網路攻擊與解放軍對台「聯合戰備警巡」的時間點，具一定程度關聯性，中共去年對台網駭活動在二〇二五年五月總統就職週年期間達到年度高峰。

國安局昨日發布「二〇二五年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，中共對我網駭具政軍施壓特點，與解放軍對台「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性。在我國重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，尤其在去年五月總統就職週年期間達到年度高峰，去年十一月副總統蕭美琴出訪歐洲期間則是次高峰。

去年11月蕭訪歐洲是次高峰

在攻擊目標部分，國安局指出，中共五大駭客組織中，BlackTech（黑科技）側重於攻擊政府、通訊、科技園區等領域；FlaxTyphoon（亞麻颱風）側重於攻擊緊急救援與醫院、科技園區等領域；Mustang Panda（野馬熊貓）側重於攻擊政府、能源等領域；APT41側重於攻擊政府、能源、通訊、緊急救援與醫院、科技園區、交通、水資源等領域；UNC3886側重於攻擊政府、科技園區等領域。

國安局表示，中共駭客組織尤其密集探測我國能源產業網路設備及工控系統，企圖利用軟體更新時機，對我能源業者暗植惡意程式，欲掌握我能源產業運作機制、物資規劃及備援部署等營運計畫；並以加密勒索軟體攻擊我國大型醫療院所，得手後在暗網論壇兜售，去年已傳散至少二十次。

國安局指出，中共網軍也會攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，再透過「中間人」攻擊模式，從中竊取通訊數據、用戶資料，以及滲透機敏與備援鏈路，進而伺機影響我國內、外通訊網路安全及韌性。

