綠百里侯佈局 本週聚焦南投 鎖定牙醫温世政

擁有植牙專業的牙醫溫世政是草屯人，草屯國中畢業後才到外縣市求學，綠營鎖定參選南投縣長。（圖擷自世樺牙科網頁）

民進黨備戰年底九合一大選，選對會七日擬討論南投縣長參選人。據悉，選對會鎖定來自南投縣草屯鎮的新北市牙醫師公會理事長温世政出戰，盼藉其專業形象與在地人和，成為挑戰國民黨籍南投縣長許淑華的奇兵，最終徵召結果仍待選對會正式決議。

民進黨已完成基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、宜蘭縣等縣市長參選人提名。南投縣方面，選對會首輪徵詢中，不分區立委羅美玲、前立委蔡培慧都明確表達無參選意願；黨內亦協調出身南投鹿谷的衛福部次長林靜儀，但林亦無意轉戰。

經勸進黨內無果，民進黨轉向社會尋才。黨內人士說明，五十二歲的温世政長期投入地方公共事務，在專業社團及公共政策對話中累積一定的論述實力，地方上有一定的知名度。面對許淑華這樣很難打的對手，民進黨盼藉由温的專業形象與在地「人和」，為當地選情注入新動能。

温世政在草屯街區長大，北醫牙醫系畢業後參加牙醫師國家考試高中狀元，並取得台大臨床牙科研究所碩士學位。曾率領新北市牙醫師公會，與三峽恩主公醫院等在地診所合作，為三峽車禍傷者提供免費的牙科重建醫療。

南高嘉縣 21日公告名單

此外，民進黨規劃，台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名，將於十二日至十七日辦理黨內初選民調，廿一日由中執會公告提名名單。另據了解，爭取連任的屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復，亦可望在本月完成提名。

至於其他尚未定案的，包含台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣及連江縣等七縣市，皆被視為較棘手的選區。民進黨秘書長徐國勇日前受訪說，民進黨的目標希望在農曆年前完成提名，台北市及桃園市皆有很多人選，黨內必須評估一個最適當、且在這個時機能打勝仗的人。

