柯到嘉義城隍廟參拜 抗議者高喊：審預算

民眾黨創黨主席柯文哲與宣布參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷昨到嘉義城隍廟參拜，台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤、民進黨員曾奕豪到場抗議立法院藍白立委卡關中央總預算案，高喊「預算不到位，市長你不配」，與民眾黨支持者發生肢體衝突；翁渙瑤及曾奕豪呼籲立法院應儘速審議通過今年度總預算，讓建設得以推進，落實青年、婚育與民生政策。

與白營支持者爆衝突

曾奕豪說，根據預算法規定，新興計畫或建設，中央總預算若未過就無法動支，包括嘉義市區鐵路高架化計畫工程、TPASS、勞保生育給付加碼、婚育家庭租金補貼加碼等無法進行；張啓楷要參選嘉義市長，卻在立法院與國民黨立委擋總預算案、卡嘉義市經費，「配選嘉義市長嗎？」

翁渙瑤說，藍白惡修財劃法又擋總預算，「不給地方政府錢，又說要選市長」，質疑民眾黨利用立法院關鍵少數當政治籌碼，換取個人政治前途。

張啓楷說，總預算案「解鈴還需繫鈴人」，請中央把砍掉嘉義市的六十九億元預算補回來，裡面有長輩的薪水、小孩營養午餐的費用及清淤防洪治水的經費，「該給軍人加薪的經費、給警消人員的退休金經費，編足了，預算馬上就審」。

柯文哲則表示，民進黨政府不能有「你要審就審，不審就拉倒」的態度，三黨應坐下來協調，「這在賴清德一念之間」，要由高位者、有權勢的人來整合其他人。

