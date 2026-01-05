為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美智庫稱「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合造謠》 綠批鄭：幫加害者說話 想換取鄭習會門票

    2026/01/05 05:30 記者林欣漢、陳昀／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者叢昌瑾攝）

    中共日前發動圍台軍演，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告，點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。鄭麗文昨表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要扣帽子；民進黨則羅列藍白在軍演期間弱化台灣主權及安全的的種種作為，痛批鄭將個人政治利益置於中華民國的安全之上。

    鄭麗文指出，圍台軍演看不到賴總統的國安團隊，有提出什麼有效的保台方法，事後又開始啟動造謠供應鏈。賴總統要應付處理的是對岸，不是國民黨；國安危機的來源，是錯誤的兩岸政策，不是國民黨。

    另，民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除「國家統一前」以及「地區」。鄭麗文表示，就在賴總統剛向國際社會昭告不會宣布台獨時，自己的子弟兵就在立法院提出一個藐視中華民國憲法、直接挑戰法理台獨的法案；她很想知道賴清德總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手？

    民進黨發言人李坤城受訪指出，中國發動環台軍演，影響我國人民生命財產安全時，鄭麗文非但不譴責中國，還反過來批評賴總統挑釁，民進黨在立法院提出「嚴厲譴責中共軍演」提案，國民黨及民眾黨不僅聯手否決，還同時通過對行政院長卓榮泰及國安會秘書長吳釗燮的譴責案，難怪美國智庫直接點名鄭麗文「呼應中共敘事」！

    李坤城強調，鄭麗文不該此時還幫加害者中國說話，企圖以此換取「鄭習會」的門票，而將個人的政治利益置於中華民國的安全之上。

