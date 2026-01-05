陳玉珍等人提案 最快本週二、三讀闖關》離島條例設自貿區 官員轟：敵我不分

藍白去年12月2日以人數優勢，表決通過立委陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，被民團質疑是為推動「一國兩制」試驗區鋪路。據了解，該案去年十二月二日逕付二讀交付協商，已經超過一個月協商冷凍期，最快本週二、三讀闖關。官員痛批，標準敵我不分法案，嚴重危害國家安全。

是否會在本月延會期內完成離島建設條例修法？國民黨團人士昨表示，黨團都有拿捏好節奏，一切法案都照既定排程往前推進；民進黨立委則要求行政部門要有作為。陳玉珍昨未回應本報提問，她過去曾表示，民進黨只會用意識形態來看事情，民生經濟優先才是從政者最應該放在心裡的事情。

陳玉珍、陳雪生等十七人所提「離島建設條例增訂第十八條之一條文草案」，增訂離島得指定地區設置「離島自由貿易示範區」，簡化離島自由貿易示範區涉及都市計畫主要計畫變更、非都市土地使用分區變更與環境影響評估等程序，其「離島自由貿易示範區」設置與管理辦法，授權離島縣政府以自治條例定之。

陳玉珍等十八人還提出「離島建設條例第三條、第七條及第七條之一條文修正草案」，主張修正離島重大建設投資計畫定義。若涉及土地區分變更者，區分為中央及地方層級，並保障地方政府得就涉及都市計畫農業區、保護區或非都市土地變更為可建築用地者，另定其開發之規劃及方式。經民連曾質疑這項修法，將使離島重大建設核定權限改由地方決定，為金廈大橋興建鋪路。

熟稔中共統戰的官員昨受訪表示，涉及兩岸相關法案，應先經討論評估，強行通過絕對是「未蒙其利、先受其害」。現在就連金門縣、連江縣政府都不知道這在修什麼，行政部門反對危害國安的草率修法。

官員痛批，沒有行政部門同意、規劃及支持，這種「標準敵我不分的法案」即便通過，「離島自貿區」也不會有任何發展，奉勸在野黨三思，並正視中國對台敵意，倉促、強行通過這種法律，只是讓國家門戶大開，危害國家及離島居民安全。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱批評，中國對台軍演侵門踏戶，國民黨要推不在籍投票，加上修離島條例對中國門戶大開，以後台商就可到金門投票影響全國大選，現在這些策略一一曝光，國人觀感非常不佳，國民黨應好好思是否還要強行修法。

民進黨立委林楚茵受訪批評，此修法有替中國「洗產地」疑慮，甚至可能引進中國醫師到金馬執業，行政部門後續要有所作為。

