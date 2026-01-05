為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴：挺青年創業 政府做最強後盾

    2026/01/05 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    總統賴清德致詞強調，政府力挺青年創業、作中小企業的最強後盾，勉勵青年成為改變台灣的重要力量。（擷取自國際青商會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮YouTube直播）

    總統賴清德致詞強調，政府力挺青年創業、作中小企業的最強後盾，勉勵青年成為改變台灣的重要力量。（擷取自國際青商會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮YouTube直播）

    總統賴清德昨天出席國際青商會中華民國總會活動時強調，國際社會都肯定台灣的表現，政府力挺青年創業、作中小企業的最強後盾，勉勵青年成為改變台灣的重要力量。

    國際青商會昨在新竹縣竹北市舉辦總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德首先恭喜總會長張旭志榮任第七十四屆總會長，也肯定歷任總會長過去率領幹部為社會做出許多貢獻，肯定國際青商會是人才培育的搖籃。賴接著從國家、政治談起，強調台灣民主是亞洲民主燈塔，細數自前總統馬英九、蔡英文時代到他上任後的經濟成長率、國民平均所得、股市和失業率。此外，台灣也是國際社會稱羨擁有一股良善正面的力量。

    賴清德接著談到青年創業，指出國人關心的對美對等關稅談判已進入最後階段，行政院編列九三〇億元專案預算，從人才培育、金融支持、安定就業及打開國際通路等四面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款六千萬並享有低利補貼。

    賴清德指出，在產業願景方面，行政院推出「AI新十大建設」，預計二〇四〇年培育五十萬名AI人才，重點發展矽光子、機器人與量子運算，要創造一兆元產值的軟體平台，協助百萬家中小企業轉型。

    賴清德最後強調，國際社會都肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入創新產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量，讓台灣在智慧生活時代站穩國際腳步。

