執政黨「三管齊下」救預算》 反制藍白封殺 賴卓赴最前線訴諸民意

今年度中央政府總預算案遭藍白封殺遲未付委審查，執政黨擬定三管齊下因應策略，將政治僵局轉化為社會關切的民生議題。（資料照）

在藍白立委聯手封殺下，今年度中央政府總預算案遲未付委審查。據悉，執政黨已擬定三管齊下因應策略，透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線，將政治僵局轉化為社會關切的民生議題，包括賴總統、卓揆都親自下鄉，直接向社會大眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。

下鄉視察 將預算具象化為有感建設

黨內人士指出，中央政府總預算是現階段施政的重中之重，行政團隊的論述軸線非常明確。首先是透過行政團隊下鄉視察，將抽象的預算數字具象化為有感建設，總統賴清德、行政院長卓榮泰近來視察重大民生建設時，都再三強調「中央與地方協力」的重要性，呼籲在野黨以蒼生為念，停止在立法院杯葛總預算審查，以免阻礙台灣進步。

請繼續往下閱讀...

具體案例上，賴總統去年底出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，勾勒出二〇四五年桃園機場客運量達八千三百萬人次、創造二﹒二兆元經濟效益的願景，並嚴正提醒立法院，不應以政治理由阻擋國家發展及人民所需預算；總統上週到宜蘭視察長照機構時，也提及今年首度編列一千二百億元推動長照三．〇，呼籲立法院早日審議總預算，避免影響長輩權益。

協同地方作戰 並發布民調數據

第二，協同地方發動攻勢。黨內人士指出，總預算有不小比例落實在地方建設，執政黨將透過地方議會黨團持續凸顯議題，將壓力導向藍營執政縣市首長，此外，許多在野黨立委經常在選區以「成功爭取建設」作為選戰宣傳，卻在立法院投下反對票或杯葛審查，這樣的矛盾也恐難逃基層選民的質疑。

黨內人士強調，近期坊間多份民調顯示，民眾對於總預算遲遲未審可能導致的「民生建設受阻」、「福利津貼延遲發放」深感擔憂，關注程度遠勝於藍白提出的彈劾總統案等多項對立爭議法案，民進黨也將針對相關重大議題進行民調，並視情勢對外公布，以數據證明在野黨的杯葛行為，正與主流民意脫節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法