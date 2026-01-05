為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北一女班群師傳「蔣萬安演講片」 挨批政治入校園

    2026/01/05 05:30 記者董冠怡／台北報導

    近日有網友在社群平台「脆」（Threads）上貼圖，指北一女某國文老師於班群中，轉傳市長蔣萬安在雙城論壇致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑其將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味，此舉和「政治不入校園」的原則背道而馳。校方回應，該師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，無涉政治立場。市府副發言人魏汶萱回應，「老師只是分享演講技巧，大罷免進入校園擺攤時，教育部長也稱言論自由予以尊重」。

    國文老師盛讚演講技巧與文稿撰寫佳

    網友貼文表示，該名國文老師在班級的LINE群組中，分享蔣萬安演說影片，並提到從對比、排比、隱喻，及嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同政治立場，拉高至政府應為民服務的高度，非常精彩，「聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好。八分鐘，適合吃個點心時聆聽」。原PO不滿直言，此舉和「政治不入校園」的原則背道而馳。

    脆友︰包裝成寫作分享 校方︰無涉政治

    其他脆友留言指出，「包裝成寫作技巧真噁心」、「大聲公布哪一個老師」！原PO也說，「講成這樣是能學到什麼？偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是有自己的政治立場，並將其帶到任教班上嗎」？

    但也有網友不認同說，「要你學的是技巧不是立場」、「北一女在台北市，拿市長舉例不行嗎」？「如果有叫你們支持國民黨，我認為你說的是對的，如果只是要你們去聽好的演講，這根本沒什麼。」

