美智庫︰中共海警演練封鎖 美台須合作反制

北京偽裝警察執法 企圖擋外國干預

中共日前對台發動所謂「正義使命─二〇二五」針對性軍演恫嚇，美國智庫「戰爭研究所」（ISW）近日發布特別報告指出，此次演習中共出動多達十四艘海警船，不僅首度在封鎖演習中巡邏東沙群島周邊，更直接闖入台灣廿四浬鄰接區，甚至逼近馬祖、烏坵不到二浬。報告分析，中共意在演練以「海警執法」為幌子，對我國進行實質封鎖，以此營造國際法上的「正當性假象」，美、台軍方必須識破這類將軍事行動偽裝成警察執法的手段。

據分析，中共在此次演習中採取「海軍與海警協同」的戰術模式，類似其在南海的一貫手法。報告指出，共軍計畫在封鎖台灣時，利用海警船攔截台灣的商業與非軍事公務船，藉此宣稱是「執法行動」而非戰爭行為，企圖在國際輿論上降低外國干預的正當性；而解放軍海軍艦艇則在外圍負責「反介入／區域拒止」（A2/AD），阻擋美日等國援軍。

報告特別點出，此次中共海警船的活動範圍極具挑釁意味，不僅有約八艘進入台灣本島的鄰接區，打破台灣主權領土外的最後緩衝區；在金馬等外離島方面，海警船更分別逼近烏坵一．六浬及馬祖一．三浬，完全無視我方禁限制水域。此外，這也是首次有紀錄顯示海警在封鎖演習期間，配合軍方在東沙群島周邊巡邏。

儘管中共試圖透過這種「切香腸」戰術步步進逼，但ISW報告也強調，美台不應被此類演習嚇阻。報告建議，台灣與美國的軍事規劃者應從這一系列封鎖演習中，拼湊出解放軍攻台計畫的完整圖像，尤其是海警與海軍的交接與分工模式。報告示警，若任由中共透過此類演習成功嚇阻美國對台的政治與軍事支持，只會讓北京食髓知味，進一步採取更大膽的侵略行動。

指鄭麗文「呼應中共敘事」 協力認知戰

至於中共此次軍演所祭出的心理戰術，報告也示警，此演習不僅是軍事上的兩棲登陸與斬首企圖預演，更是一場激烈的認知作戰。報告直接點名國民黨主席鄭麗文，指出其於演習期間發表聲明指責賴清德總統升高兩岸緊張局勢，這種說法恰好呼應中共對賴清德與民進黨的慣用宣傳敘事；中共受益於這類貶低賴政府的訊息在台灣內部傳播，這有助於北京製造台灣內部混亂的目標。

報告同時揭露中共官方發布的海報極具惡意，將賴總統描繪為被箭射穿的「綠色蠕蟲」，以此影射其為「寄生蟲」。這些圖像與中共慣用的「綠色恐怖」宣傳口徑一致，目的在於將賴總統形塑為獨裁者，試圖從根本上「去正當化」民進黨政府的執政地位。

