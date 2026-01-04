新聞分析》慎防中共號召「愛國者」亂台

中國鎖定民進黨立委沈伯洋的攻擊，從先前重慶市公安局的立案偵查，到近日利用官媒配合網紅以「新年大禮」為名，惡意散布其住所與立法院辦公室的衛星圖資，號召網民「提供行蹤」。剝開表象，這是北京透過系統性手段，在台灣內部號召的一場「愛國者亂台」行動。（資料照、網路）

記者方瑋立／特稿

二〇二六年伊始，中共雖宣稱針對性軍演結束，但無煙硝戰場持續登場。中國鎖定民進黨立委沈伯洋的攻擊，從先前重慶市公安局的立案偵查，到近日利用官媒配合網紅以「新年大禮」為名，惡意散布其住所與立法院辦公室的衛星圖資，號召網民「提供行蹤」。剝開表象，這是北京透過系統性手段，在台灣內部號召的一場「愛國者亂台」行動。

中國近年強勢推行「愛國者治港」，意在肅清反送中餘燼、確立絕對控制；如今，中共對台滲透不再只靠講求隱蔽、單線聯繫的地下情報網。在社群掌控資訊時代，中方有本錢將當年的「元朗白衣人」移植到台灣，透過操作輿論射出穿雲箭，召喚台灣內部認同中共敘事、或受利益驅使的「愛國者」興風作浪。沈伯洋日前帶著五歲女兒在台北市區散步所遭遇的「路人」，恐怕正是中共認知改造實驗成功的案例。

請繼續往下閱讀...

近日一場「第五縱隊」座談，學者警示現代的五縱未必是傳統間諜，可能偽裝成一般的公司行號、社會團體，任務不再是單純的情報竊取，而是隨時準備「起義」或進行破壞。這次中共公布衛星照的肉搜行徑，也屬學者所形容「隨機恐怖主義」類型，即北京只需發布懸賞，將攻擊成本「外包」給被煽動的激進份子或網路上的「零工經濟」型協力者。這是一種「反射控制」，目的是讓台灣社會陷入恐慌與互相猜忌。這正是北京最樂見的「亂台」劇本。

所幸，台灣在這場大型的社會韌性與心防操演中已取得先機。從國安單位、外交部、數發部到警政署的迅速反應，顯示政府已將此類騷擾定調為國安層級的混合戰攻防。然而，民主的防禦不能止步於「個案反應」，更須釜底抽薪。無論是偽裝成商業公司、宮廟或社團背後的紅色資本，甚至是由中國掌控演算法，充斥假訊息的特定社群平台，都須透過制度性的斷糧與截流，才能徹底粉碎中國亂台的陽謀與野心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法