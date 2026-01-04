為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共肉搜沈伯洋》警政署：加強安全維護 嚴辦協力者

    2026/01/04 05:30 記者邱巧貞、邱俊福／台北報導
    民進黨立委沈伯洋遭中國官媒「今日海峽」及特定社群平台博主陸續釋出衛星影像，公開標註沈的居住地與工作地點。警政署昨責成相關警察機關，全面強化對沈伯洋相關安全維護作為。（資料照、網路）

    民進黨立委沈伯洋遭中國官媒「今日海峽」及特定社群平台博主陸續釋出衛星影像，公開標註沈的居住地與工作地點。警政署昨責成相關警察機關，全面強化對沈伯洋相關安全維護作為。（資料照、網路）

    民進黨立委沈伯洋遭中國官媒「今日海峽」及特定社群平台博主陸續釋出衛星影像，公開標註沈的居住地與工作地點。數位發展部昨即刻與Meta等社群平台進行交涉，要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。

    數發部已要求Meta等平台下架

    警政署昨也責成相關警察機關，全面強化對沈伯洋相關安全維護作為，並依實際情勢與風險評估，採取必要警力部署與防護措施，確保人身及住居處所安全無虞。並呼籲民眾切勿成為敵對勢力之「在地協力者」，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害沈伯洋人身安全、住居處所及社會秩序之行為，均屬違法，將依法查辦、從嚴究辦，絕不寬貸。

    對於中國官媒及特定社群平台的作法，數發部昨發表嚴正聲明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）行為，並表示使用商用衛星影像標記個人住所，已構成嚴重侵犯隱私，甚至可能觸犯跟騷相關法令，此種透過數位工具進行的脅迫行為，已對民主社會構成重大威脅。

    數發部表示，目前已於第一時間與Meta等社群平台進行交涉，要求平台方針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架，並持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散，同時呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

