高市與川普通電話 受邀今春訪美

日本首相高市早苗二日晚間與美國總統川普通電話，透露川普提出邀請，雙方正安排她今春訪美。圖為去年十月川普訪日會晤高市。（美聯社檔案照）

時間點可能落在三月 搶在川普預定四月訪中前

值此中日關係緊張之際，日本首相高市早苗二日晚間與美國總統川普通電話，透露川普提出邀請，雙方正安排她今春訪美，但白宮方面尚未證實兩人通話以及川普邀請訪美。倘若成行，這將是高市自去年十月上台以來首次以日相身分訪美，時間點最快可能落在三月，即搶在川普預定訪問中國的四月之前。

高市：今年將開啟美日同盟新篇章

川高通話歷時約廿到廿五分鐘，高市事後告訴媒體，兩人同意安排她今春訪問美國；她曾就美國今年建國二五〇年向川普表達恭賀之意，並與之討論美日同盟關係。高市說，她與川普都認為，今年該是開啟美日同盟新篇章的一年、進一步深化兩國邦誼，以及擴大在包括經濟與安全等一系列領域上的合作。「川普總統再次邀請我訪問美國，我們同意具體安排我今春的訪問」。

去年十月，高市趕在川普與中國國家主席習近平在南韓釜山碰面前數天，提前與川普舉行雙邊會談；川普在川習會後宣布，將於今年四月訪中。而今高市宣稱川普邀請她今春訪美，而且時間點可能是川普訪中之前的今年三月的後半月，意味高市將二度趕在習近平之前與川普會面。此外，根據南華早報，川普在與高市通完電話的當天稍後，在其佛羅里達州的海湖莊園會見美國駐北京大使龐德偉。

外務省：川高曾交換印太事務意見

根據日本外務省，川高熱線時曾就印太地區事務交換意見，但未提供具體細節；此外還確認深化美日同盟、推進落實自由開放的印太地區，以及確認包括美日韓等志同道合國家的合作承諾。

日媒稱高市將在與川普會面時，就在區域緊張升高下的對中國的立場，尋求美日協調一致。但高市並未透露通話時是否觸及中國，在被問到與川普談到中國日前在台灣附近軍演，此前因「台灣有事」論導致中日關係緊張的高市並未正面答覆．僅稱兩人主要就印太地區交換意見，以及確認在當前國際情勢下密切協調。

