遭中共肉搜 沈伯洋：分化威嚇台灣

中國官媒及社群近日散播民進黨立委沈伯洋所謂的工作及居住地點衛星影像。沈伯洋昨表示，這是「關西機場事件」的拙劣翻版，是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法。（資料照、網路）

中媒社群炒作「工作、居所衛星照」 民進黨譴責跨境鎮壓

中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日在官媒及社群散播其工作及居住地點衛星影像。沈伯洋昨表示，這是關西機場事件的拙劣翻版，是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法，但跟中共軍演一樣，邊際效益不斷降低，「中國標註我的座標，展現對民主台灣的集體自卑！」

請繼續往下閱讀...

沈：中國對民主台灣 展現集體自卑

中國再祭威嚇手段，沈伯洋回應，中國腳本早在軍演結束時就啟動，因為軍演無效、股市還漲，加上自己持續拆解國防謠言，中國便直接對他個人精準打擊，他早在一日就掌握訊息。

沈伯洋分析，這次從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾，中國在等他恐慌，讓他批評衛星圖畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰照片，進而製造處處是眼線的恐懼。但這種心理戰在台灣毫無效果，況且台灣人用Google Earth看得更清楚。

民進黨政策會執行長吳思瑤則表示，中國公開異議者隱私資訊，進行脅迫威嚇並製造寒蟬效應。呼籲政府部門應強化「數位鎮壓」的防禦及懲治機制，而Meta等社群平台也應履行企業社會責任，針對這類由國家機器支持指揮、騷擾威脅個別人士的違法行徑，應立即撤除資訊並予以停權處置。

民進黨發言人吳崢說，嚴厲譴責此宛如黑道肉搜恐嚇的行徑，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，中共當局應立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的跨境鎮壓。

藍委籲中方節制 白委批挑戰主權

國民黨立委吳宗憲呼籲，中國官媒及社群應自我節制，停止公開公眾人物個人資料，「過去四叉貓也做過一樣的事情，我們都曾予以譴責」。此事更無助於兩岸敵對關係和緩，或是國內政治衝突降，更何況根本就不該這樣公開住處及其家人。

民眾黨團幹事長陳昭姿表示，此事絕對違反國際人權公約，在沈伯洋個人方面，是在侵犯其個資、安全；在主權方面，這不僅僅是沈個人的人權問題，對台灣的國家主權更是一個挑戰。中共此舉會造成寒蟬效應，台灣一定要表明立場並有相應作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法