民進黨高雄市長參選人電視政見會》許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺 齊喊團結守護高雄

立委林岱樺。 （記者陳逸寬攝）

民進黨高雄市長參選人三日共同參加在民視舉行的政見發表會，四位參選人會後受訪均表態要團結「沒有脫黨參選的問題」，但其中林岱樺則多了要「參選制度公平」的前提。

許智傑：都是受到高雄人的栽培

賴瑞隆與許智傑事後受訪，不約而同認為四人都是受到高雄人的栽培，有機會參加市長選舉，相信不會有人因為沒被提名而脫黨參選。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆：有信心最後一定能整合

賴瑞隆指出，看得出來大家對高雄的未來有很深的期待，這是黨內的良性競爭，相信大家會全力團結守住高雄。許智傑說，他很放心四人中不會有人脫黨參選，因為四人都很有君子風度，他有信心最後四人一定能整合。

邱議瑩：參加比賽就要遵守規則

邱議瑩說，她個人會遵守遊戲規則，黨的初選規則已定，既要參加比賽就要遵守規則，她一定會支持勝出者，但她也對自己非常有信心，希望大家一起努力讓高雄更好。

邱議瑩指出，四人對市政都蠻熟悉的，也都有充分準備，她花時間準備講稿、排練過幾次拿手板的順序與手勢，每位參選人在地方上都經常碰面，都了解彼此對於市政的規劃願景，期待能一起團結守護高雄。

林岱樺：制度公平就沒脫黨可能

由於林岱樺在電視政見會中，未在限制時間內明確回應是否會尊重制度、團結支持初選勝出者、承諾不脫黨參選，她在會後受訪時再度被問及此事時表示「高雄要團結，但團結不是一句話，是一個結果，只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能」。

至於何謂「制度公平」林岱樺說，「黨的部分已經講得很清楚了，就照著現在的程序在走，包括政見會也是一個公平制度的步驟」。

立委邱議瑩。 （記者陳逸寬攝）

立委賴瑞隆。 （記者陳逸寬攝）

立委許智傑。 （記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法