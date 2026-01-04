星期專論》二〇二六年：擺脫對中國的恐懼之年

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

民主國家，尤其是東亞地區的民主政體，應該在今年擺脫對中國共產黨「一個中國原則」，及其核武器「認知作戰」脅迫策略的恐懼。這兩種策略的設計，目的都是不戰而勝地實現霸權。

對中共及其黨軍中國人民解放軍而言，遵循毛澤東在小紅書《毛主席語錄》中的告誡：「我們的軍隊一向就有兩條方針：第一對敵人要狠，要壓倒它，要消滅它。」 二〇二五年的主要目標之一，就是在區域與全球層面煽動恐懼。

然而，二〇二五年十二月十七日，川普政府以創紀錄的一一一億美元對台軍售案，展現無視中共恫嚇的強硬立場。在某種程度上，這項軍售案引發中共在二〇二五年十二月廿九日至卅日，突然舉行所謂「正義使命—2025」的圍台封鎖演習，在兩天內出動逾二〇〇架次作戰飛機、高峰時多達廿五艘海軍及海警艦艇，並發射廿七枚導引火箭彈。

川普創紀錄軍售 台灣豪豬戰略如虎添翼

儘管賴清德總統領導的政府冷靜應對，但台灣其實只需動用少部分「天弓」防空飛彈，便足以擊落解放軍飛機，而台灣規劃建造的八艘「海鯤級」潛艦，未來將可部署超過二〇〇枚魚雷，讓解放軍艦艇葬身海底。

不過，在這批最新的美國軍售案完成交付後，包括五〇〇枚射程三〇〇至四〇〇公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）短程彈道飛彈（筆者早在二〇一一年一月十日的專欄中即首度倡議引進）； 一二〇〇枚射程約九十公里的精準導引砲彈；還有二〇二〇年採購的四〇〇枚射程一五〇公里的岸置「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，將使台灣反制入侵行動的「豪豬」（Porcupine）戰略如虎添翼。

同樣重要的是，這批軍售案還包括近二五〇〇枚「標槍」（Javelin）與「拖式」（TOW） 反坦克導引飛彈，並藉由出售美國無人系統領導廠商Anduril的Altius-700M攻擊型無人機（遊蕩彈藥），開啟美台之間在先進無人武器領域的更廣泛合作，為雙方未來共同生產數以萬計低成本自主攻擊彈藥鋪路。

除了在十二月廿六日宣布制裁廿家美國軍工相關企業，以及十名國防產業高階主管之外， 中國也威脅要直接採取軍事行動。十二月廿五日，中共中央宣傳部重量級傳聲筒金燦榮教授，在《觀察者網》撰文建議：「中國海警可以對疑似裝載美國售台武器的船隻進行登臨檢查，對確實裝運了美國售台武器的貨輪直接押往大陸港口卸載。」

中共同時也需要在戰區與戰略（洲際）層級，取得核武方面的優勢，藉此脅迫美國、日本和其他國家，不要阻止中共為強行落實其「一中原則」，而入侵（殺戮、掠奪）台灣。因此，中共及其龐大的宣傳機器，正試圖為「一中原則」建立近似國際法的規範地位。

美國戰爭部（國防部）在二〇二五年十二月發表的年度《中國軍力報告》（CMPR）指出，解放軍火箭軍的三二〇座新建洲際彈道飛彈（ICBM）發射井中，已有一〇〇座完成部署，極可能是中共在二〇二五年九月三日大型閱兵式中首次公開的「東風-31BJ」飛彈。

一旦三二〇座發射井全部填滿，中國火箭軍將可能部署多達二五六〇枚、每枚重約一一〇公斤的5x5小型核彈頭，瞄準美國。這是根據北京大學博士、哈佛大學甘迺迪學院資深研究員、中國核武專家張輝，二〇二五年十二月九日在華府「卡內基國際和平基金會」發表的報告，所推演出的結論。

根據他對中國核武測試與武器研發的最新研究，張輝指出，東風-31AG洲際彈道飛彈可搭載五至八枚5x5規格彈頭，而該型飛彈極可能就是裝填於東風-31BJ發射井冷發射筒的型號。

這個數字不僅大幅超越美國此前認為，解放軍至二〇三五年將擁有一五〇〇枚核彈頭的評估，也高於目前美國實際部署的約一五〇〇枚核彈頭。

要證明台灣、南韓、美國及其他國家，無須容忍中共以「一中原則」為名行殺戮之實，更不必屈從於其更廣泛的軍事—政治「認知戰」脅迫，日本首相高市早苗所展現的勇氣，就是最佳典範。

無懼中共脅迫 高市早苗展現最佳典範

自二〇二五年十月廿一日擔任首相以來，高市承受了一波前所未見的脅迫攻勢，強度甚至超越中共獨裁政權過往的可憎劣跡，尤其是在她十一月八日於日本國會表示，中國對台灣實施海上封鎖將構成「存亡危機事態」，觸發二〇一五年制定的日本安保法案，允許日本與美國進行軍事合作之後，情況更是變本加厲。

中共對日本的遷怒與脅迫行動包括：

—十一月九日，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文，揚言要「斬斷那顆骯髒的腦袋」，明顯指向高市。

—升高政治與社群媒體攻勢，否定一九五一年《舊金山和約》中所規定的對日和平正當性，更公然高倡琉球群島脫離日本獨立，甚至主張琉球應由中國控制。

—中國外交部發言人多次威脅對日本採取軍事行動，並透過有官方背景的網路媒體《觀察者網》， 在十一月十八日刊登〈對日本的核打擊方案〉一文，建議以七十二枚核彈頭攻擊日本的軍事與經濟目標。

—將對台式的海—空軍事脅迫延伸至日本，結合十二月五日至十二日「遼寧號」航空母艦打擊群沿東琉球海域航行， 以及十二月九日第十次中俄轟炸機「聯合空中戰略巡航」，出動四架具備核攻擊能力的轟炸機與十架護航戰鬥機，同樣部署於東琉球空域。

在中共施加一連串脅迫期間，高市始終保持冷靜。十二月九日，日本航空自衛隊出動十六架F-2戰機進行演練，每架均掛載四枚ASM-2反艦飛彈；十二月廿六日，日本內閣批准創紀錄的五八〇億美元防衛預算，涵蓋採購射程達一〇〇〇公里的新型12 式攻陸飛彈，以及射程一五〇〇公里的美製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。

《讀賣新聞》十二月廿三日發布的民調結果顯示，日本民意力挺高市政府，支持率高達七十三％。

中若阻交付軍備 台美應與日協調行動

倘若中國海警試圖阻撓美國對台交付軍備，台灣海巡署和美國海岸防衛隊應與日本海上保安廳協調行動，因為日本在應對中國海警騷擾方面累積多年經驗，可做為美國軍援台灣的第一道防線。

此外，二〇二六年還有其他措施值得考慮：

—先島群島豪豬化：距離台灣東部僅約一一〇公里的與那國島，即將部署射程五十公里的「03式中程防空飛彈」（Chu-SAM），當地也設有美國陸戰隊前沿加油基地。然而，與那國島與鄰近的石垣島與宮古島，也應該闢建可供日本和美國陸戰隊F-35B短場起降第五代戰機進駐的設施，並部署數百枚增程型12式飛彈。

日本應被鼓勵再增購四十架F-35B戰機，並部署於先島群島，美國則應加速研發射程八〇〇至一〇〇〇公里的洛克希德馬丁「精準打擊飛彈」（PrSM）反艦彈道飛彈（ASBM），並部署於琉球，同時出售給台灣。

—增加部署美國戰區核武：亞洲戰區的核武平衡長期向中國傾斜，如今又加上北韓，導致南韓、甚至日本也出現必須取得核武器的聲音。二〇二五年十二月十八日，日本《共同社》引述匿名「首相官邸消息人士」報導，「我認為我們應該擁有核武」，便反映了這種心態。

儘管日本政府發言人當天即斷然否認該篇報導，卻仍凸顯出美國需要與首爾、東京、馬尼拉及坎培拉進行協調的迫切性，以研擬最能被各方接受的方式，將美國的戰術核武器重新引進該地區。這意味著美國也必須為其新型中程、中長程彈道飛彈及核砲彈，研發新型的核彈頭，才能最有效地遏阻解放軍與北韓部隊入侵。

—為防範再次入侵做好準備：一九五〇年六月，時任美國總統杜魯門（Harry Truman）在北韓入侵南韓後，立即下令在朝鮮半島部署美軍聯合作戰部隊，雖然他當時可能並未察覺，這是蘇聯、中共與北韓的聯手行動，但他確實理解到必須阻止這場入侵，才能遏止共產黨人在其他地區的擴張侵略。

同理，若要徹底挫敗中共對台灣的入侵，美國和日本可能必須做好再次保衛台灣的準備，亦即準備投入地面部隊，而非僅僅仰賴海空兵力—唯有展現這種決心，才能防止中共以入侵琉球與菲律賓部分主要島嶼為起點，發動更大規模的衝突。

美日應做好軍事準備 並破除「一中」正當性

美國陸戰隊與海軍合計可投送一至兩萬人的兵力，若要向台灣運送十萬大軍及輕裝甲部隊，就有必要與日本合作，改裝其現有的約三六〇艘大型汽車與卡車專用運輸船（PCTC），才能執行大規模運兵任務。

—破除「一中原則」的正當性：前述所有軍事準備，尤其是核武選項，將有助於強化盟國對中共入侵台灣的嚇阻力，並制衡北韓的核威脅，但也有必要同步展開一場政治作戰，破解中共「一中原則」的正當性。

華府、東京與台北應該協調發起一項聯合宣傳行動，向世界各國闡明，中共主張的「一中原則」並未賦予中國殺害台灣人民的權利；進一步而言，任何國家若屈從中共要求，複誦並遵守其「一中原則」，實際上就是為中共未來扭曲歷史或挑起衝突的行為背書，進而使其得以透過相同手段，將入侵該國的行為正當化。

在世界輿論中破除「一中原則」的正當性，將有可能動搖中共對中國人民實施獨裁統治的核心正當性基礎。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

中共在二〇二五年十二月廿九日至卅日，突然舉行所謂「正義使命—2025」的圍台封鎖演習，在兩天內出動逾二〇〇架次作戰飛機、高峰時多達廿五艘海軍及海警艦艇，並發射廿七枚導引火箭彈。（圖擷取自微博）

