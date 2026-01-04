藍組發會上月中火速註銷黨籍 中配中常委退黨案 考紀會可望不予處理

前國民黨陸配中常委何鷹鷺主動退黨。（資料照）

前國民黨陸配中常委何鷹鷺去年十一月倡議「台灣回到祖國的懷抱」，遭國民黨中央考紀會停止黨籍處分，經申訴又退回考紀會，近日考紀會將再度開會審議該案，但由於何鷹鷺此前主動退黨，組發會上月中旬火速註銷其黨籍，在被審議當事人已卸除黨員身分的情況下，考紀會可望不予處理，並送中常會備查結案。

不過，過去國民黨員因違紀，趕在考紀會處分前自行退黨，仍難躲過黨紀處分的案例不勝枚舉，考紀會若不處分何鷹鷺，是否有兩套標準之嫌？黨內人士解釋，過去黨員自行退黨後，仍被追究黨紀處分的案例，絕大多數都是違紀參選案，當事人想鑽黨員主動退黨三年後，即可恢復黨籍的漏洞，如果是被開除黨籍，則須六年後才能恢復黨籍。

黨內人士說，何鷹鷺的考紀案與選舉無關，加上台北市黨部在何鷹鷺退黨後不久，就將何的退黨申請送達中央黨部，組發會也隨即在上月中旬註銷黨籍。過去違紀參選的黨員，組織部門都是先等考紀會做處分後，才註銷黨籍，兩者情況不同。

這位人士強調，因為當初中常會同意何鷹鷺提出申訴，並送回考紀會處理，因此近日考紀會開會時仍會列案，只是因何已非黨員，屆時應該只會以黨員身分不存在為由，不予處理，並報請中常會備查。

