提案修「兩岸條例」刪除「國家統一前」字眼》林宜瑾：確立台灣、中國對等國與國關係

民進黨立委林宜瑾表示，已完成「兩岸人民關係條例」修法連署，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，確立台灣與中華人民共和國的國與國關係。（林宜瑾提供）

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條例中「國家統一前」字眼及以「地區」稱兩國領土，確立台灣與中華人民共和國的國與國關係。對此，陸委會表示，尊重國會自主，兩岸條例奠基於憲法增修條文，具高度政治敏感性，相關修正得有社會共識。

陸委會：具高度政治敏感性 須有社會共識

林宜瑾指出，台灣、中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。她已完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。

請繼續往下閱讀...

林宜瑾強調，此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

陸委會表示，立委提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

陸委會說，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，我們樂見相關法案已經付委。期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法