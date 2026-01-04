為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中媒散播住家衛星照 恐嚇沈伯洋 國安部門痛批中共跨國鎮壓

    2026/01/04 05:30 記者蘇永耀、鍾麗華、方瑋立／台北報導
    民進黨立委沈伯洋再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群近日大量散播沈伯洋居住地與工作地點衛星照片，嗆稱「哪裡逃」。沈伯洋表示，這是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群近日大量散播沈伯洋居住地與工作地點衛星照片，嗆稱「哪裡逃」。沈伯洋表示，這是中國想分化、威嚇台灣社會的經典做法。（資料照）

    被中國政府數度攻訐的資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，再度遭對岸鎖定。中國官媒與社群近日大量散播沈伯洋在台北居住地與工作地點的衛星照片，直接標明靠近大安森林公園；嗆稱給一點「大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」國安會秘書長吳釗燮昨在X社群連發兩文痛批中共是「病態又噁心的政權」，並指這種跨國鎮壓的行為已超越了任何社會所能容忍的底線，必須受到強烈譴責。

    中國官媒竟嗆：台獨分子哪裡逃

    中共利用社群網路擴大恐嚇，我國安部門高度關注。官員提醒，這種行為已踩到文明社會的底線。國人可主動檢舉；而有協力這類行為或對受害者騷擾威脅，政府一定嚴辦到底。

    吳釗燮說，X與臉書在中國都是被禁用的。然而，這個共產政權卻經營官方帳號，純粹是為了對台灣發動資訊戰。Meta公司必須將該內容下架，中國必須受到強烈譴責。

    超越社會容忍底線 須強烈譴責

    中國社群特定博主及官媒「今日海峽」近日大量散播訊息，稱二〇二六年要送沈伯洋一份「大禮」。貼文附上衛星影像，並稱查詢顯示，沈伯洋的居住地靠近大安森林公園；工作地點在濟南路一段的「台立法機構」附近區域。

    外交部與陸委會昨均對此表達嚴厲譴責。陸委會強調，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。外交部重申，兩岸互不隸屬，中國對我國人民無管轄權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播