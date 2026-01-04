藍白不審總預算 衝擊國防裝備籌獲 國防部示警：21％預算無法按期程執行

藍白持續卡今年度中央政府總預算，國防部示警，將有21%預算無法按原訂期程執行，影響層面涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力等籌建。（資料照）

在藍白立委聯手封殺下，今年度中央政府總預算案遲未付委審查。國防部示警，受影響預算七八〇億元，將有廿一％預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充，影響層面涵蓋嚇阻戰力、不對稱戰力等籌建。

立法院財政委員會明將邀集相關部會，針對總預算案遲未審查的影響進行專題報告。根據主計總處送交立法院的書面報告，今年度總預算未審議通過不得動支二九九二億元，其中新興計畫一〇一七億元，經常性經費及延續性計畫超過一一四年度預算部分一八〇五億元、第一與第二預備金及災害準備金計一七〇億元。

關於受影響計畫，國防部則盤點，嚇阻戰力方面，包括遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案等；不對稱戰力方面，包括標槍飛彈籌補、刺針飛彈籌補等。

國防部續指，保護戰鬥人員方面，包括戰鬥個裝、F-16型機後續訓練、推動十四天擴編動員及軍事教育訓練等；照顧官兵方面，包括調增各級部隊基本維持定額業務費、調高生育補助及生活營舍修繕等。

海委會則說明，受影響經費合計達五億一三八六萬餘元，對國家安全及地方建設有深遠影響，例如削弱海巡署對非法活動與國安目標的偵蒐能力，嚴重影響海域監偵、島上防衛及查緝能力。

行政院長卓榮泰昨受訪時也指出，他非常焦慮，如果總預算沒過，如何展望二〇二七年，希望藍白立委可以回歸正途，辦一點福國利民的事情。

