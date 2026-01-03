日媒曝共軍頻繁演練「民船登陸」作戰 學者：警惕中國權宜輪「灰色地帶」奇襲

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪指出，中共恐利用權宜輪進行「民兵戰」，台灣應師法日本海上保安廳建立海巡航空隊，引進無人機、無人艇進行自主巡邏。圖為中國權宜輪「寶順號」。（海巡提供）

何澄輝籲海巡建立航空隊 強化執法

日媒「讀賣新聞」披露，中國解放軍近期頻繁利用民間滾裝貨輪（Ro-Ro）結合移動式棧橋演練登陸台灣作戰。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪分析，這類中國所稱的「軍民融合」雖能快速擴充中共帳面上的運輸能量，但民船戰損比高，僅能作為補充而非主戰兵力。他強調，相較於「商船武庫艦」，國人更應警惕在中方所謂「正義使命二〇二五」軍演中也曾一度申請入港現蹤的「權宜輪」灰色地帶作戰。

「讀賣」分析衛星影像指出，共軍自二〇二五年起演練以三船一組架設八百公尺巨型浮橋，讓滾裝貨輪能避開港口直接登陸。前美國國防部官員胡振東（Tony Hu）二〇二四年就曾在網路節目中受訪表示，這顯示共軍正規兩棲艦艇產能趕不上野心，雖是「巨大且緩慢的靶子」，但其數量若過於龐大，仍會對美台友盟造成識別困境。國防院委任副研究員陳嘉生上月底發表專文更示警，共軍正推動「商船武庫化」，將貨輪加裝垂直發射系統，戰時可搖身一變成為具備「可棄性」的平價飛彈載台。

對此，何澄輝受訪認為，中共總書記習近平要求共軍二〇二七年做好攻台準備，徵用民船是最簡便的「平替」手段。但他提醒，這類載台生存率低，只能在掌握制海權、奪取港口後的「後期補給」才能發揮效益。至於武庫艦，因缺乏火控支撐，一旦發射飛彈即暴露軍事身分，國軍反擊相對單純，「反而不必過度擔心」。

何澄輝示警，真正威脅在於中國剛結束的對台針對性軍演中，所顯露的「權宜輪」問題。海巡署在演習期間證實偵獲九艘權宜輪，其中八艘更在封鎖期間申請入港。這些掛著他國國旗的「暗船」，不需昂貴飛彈，只要搭載光纖無人機或特殊切斷海纜工具，就能在近岸執行破壞，甚至利用「合法入港」身分對我軍港實施潛伏攻擊。

面對中共恐利用權宜輪進行「民兵戰」，何澄輝呼籲台灣應強化海巡能量，並師法日本海上保安廳建立海巡航空隊，引進無人機、無人艇進行自主巡邏。他建議政府應透過處理「幽靈艦隊」等違反國際制裁的案件，與美、日、菲展開聯合海上執法，建立多層次的防禦體系，應對已經發生且日益常態化的灰色地帶衝突。

