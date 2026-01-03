又一國譴責中共軍演 加拿大：反對改變台海現狀

加拿大全球事務部台灣時間昨天上午發表聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演，反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖。圖為日前中共圍台軍演，共軍遠火部隊發射遠程火箭。（路透）

加拿大全球事務部台灣時間昨天上午發表聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演。外交部指出，近日來美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等相繼對中國軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護台海現狀的支持立場，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝。

感謝加國 林佳龍：台海和平是國際共識

加拿大全球事務部官方Ｘ社群帳號昨天以「中國決定在台灣周邊舉行大規模軍演」為題發布新聞聲明，指出加國反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖，台灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持台灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

外交部表示，部長林佳龍歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。

外交部強調，聯合國憲章明確禁止以武力或武力威脅解決爭端，這一原則適用於台海及第一島鏈周邊海域。台灣將持續與加拿大及其他理念相近國家合作，共同守護國際秩序，確保全球與區域的和平與繁榮。

