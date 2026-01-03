為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白要吳釗燮下台且拒絕譴責中共軍演 國安會：提供統戰滲透機會

    2026/01/03 05:30 記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導
    立法院會昨通過民眾黨團提案，對行政院長卓榮泰提出譴責。雖然民進黨立委反對，仍不敵藍白人數優勢，最終表決通過。（記者田裕華攝）

    立法院會昨通過民眾黨團提案，對行政院長卓榮泰提出譴責。雖然民進黨立委反對，仍不敵藍白人數優勢，最終表決通過。（記者田裕華攝）

    藍白兩黨昨在立法院院會挾人數優勢封殺「嚴厲譴責中共對台軍演」提案，並通過要求國安會秘書長吳釗燮請辭及譴責行政院長卓榮泰等決議，國安會批評這是對外釋放錯誤訊號，並給中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機，對此表達高度遺憾。

    政院批藍白兩黨：製造國內朝野矛盾

    行政院發言人李慧芝表示，當國際民主社會都高度關注中國對台軍演，且譴責中國，在野黨未替國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾等，行政院感到遺憾。

    國安會指出，近日中共對台發動大規模軍演，並持續以灰色地帶手段施壓，以武力及脅迫方式片面改變台海現狀，升高區域安全風險，已引發國際社會高度關注並接連表達譴責與關切。在此關鍵時刻，在野黨於立法院卻否決譴責中共軍演提案，並以政治操作攻擊國安及行政團隊，不僅是在對外釋放錯誤訊號，更是踐踏我國軍及海巡弟兄姊妹在第一線守衛國家的努力，亦提供中共當局分化台灣、遂行認知作戰與統戰滲透的可乘之機。

    國安會呼籲各政黨應以國家利益與人民安全為先，儘速審議總預算及國防特別條例，停止內耗，對外一致，堅定守護國家主權、民主憲政與台海和平穩定。

