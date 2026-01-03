「官我什麼事」專訪》孫立方：國防特別預算若卡關 恐傷國際信任

國防部發言人孫立方中將接受本報「官我什麼事」專訪示警，若國防特別預算無法進入審查，恐導致國際社會質疑台灣自我防衛決心，影響嚴重。（記者陳品妤攝）

行政院提出八年期一．二五兆元國防特別預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」已五度在立法院遭在野黨聯手阻擋排案。針對各界關注此龐大預算時機，國防部發言人孫立方中將接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，統計過去一年台海周邊動態，共軍機艦數量大幅增加，若單看進入我方應變區的共機數量更是「幾乎翻倍」，顯示威脅已擴散且全面；他更示警，若預算無法進入審查，恐導致國際社會質疑台灣自我防衛決心，影響嚴重。

國軍須快速提升戰力 強化嚇阻

孫立方指出，國防部每日公布台海周邊機艦動態，民眾看久了可能感到麻木，但若以數據分析，過去一年出現在台海周邊區域的共機增加約七％、共艦增加約廿三％；若將範圍限縮在更接近台灣的「應變區」，共機數量甚至是前一年的兩倍。這代表中共將軍力向外投射，威脅範圍已從應變區擴散至周邊區域，且「由訓轉演、由演轉戰」的界線日益模糊，平戰轉換時間極短。

孫立方強調，國軍必須在極短時間內提升戰力，才能向敵人傳達「不要亂來、不要輕舉妄動」的訊號，並讓對方知道若發動侵略將承受巨大損失，這才是嚇阻與和平談判的基礎，也是美方等在各種場合表達，建構實力應該是自己去爭取，這是如何透過和平的方式解決爭端的重要基礎。

對於特別預算在立院卡關，孫立方表示，國防部對民意監督持虛心態度，若預算能進入審查，對於立委的疑問都願說明或調整；但若連審查機會都沒有，後果堪慮。他舉例，周邊國家如日、韓、澳、紐甚至美國，國防預算皆大幅成長，台灣身處第一線面對最大威脅，若預算無法通過，國際將如何看待台灣保衛國家的決心與意願？這是非常嚴重的問題。

