訪「陳定南紀念園區」 賴：台灣人應更團結

總統賴清德昨到宜蘭參訪長照機構，隨後前往「陳定南紀念園區」，全程陪同的行政院顧問林國漳（右）會後受訪轉述，總統此行目的是為了緬懷政治恩師。（記者王峻祺攝）

總統賴清德昨到宜蘭參訪長照機構，隨後前往「陳定南紀念園區」，行程未公開；不過，全程陪同的行政院顧問林國漳會後受訪轉述，總統此行目的是為了緬懷政治恩師，並語重心長地呼籲台灣人「應該更團結，大家都是一家人」。

林國漳轉述，總統此行主要感念陳定南對他從政之路的深遠影響，強調陳定南精神，是他政治生涯的啟蒙。林國漳說，陳定南一九九四年參選省長時，當時在醫界服務的賴清德，曾參與「醫師後援會」組織工作，並從那時正式開啟從政之路。

林國漳指出，對賴總統而言，陳定南不僅是政壇典範，更是政治上的「恩師」，因此每逢到宜蘭，只要行程允許，都會安排前往園區參觀，藉此重溫並啟發初衷。

他表示，總統也提及陳定南當年為宜蘭縣制定的各項治理典範及從政精神，強調對台灣本土的關懷，並語重心長地說「台灣人應該更團結，大家都是一家人」，希望全國民眾都能承襲陳定南所留下的民主精神，繼續為台灣的進步與民主深化而努力。

林國漳將代表民進黨參選宜蘭縣長，外界認為總統此行輔選意味高。林國漳說，總統談話內容聚焦陳定南生平事蹟、典範治理及從政理念，交流中未提選舉話題，能陪同總統一同參訪格外具意義，很多支持者說他像當年的陳定南，但他不敢比較，「雖然不及老縣長那樣有遠見，但一定會更努力」。

